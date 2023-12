Sale a la luz el menú de la cena de Navidad de Airbus que dejó 700 empleados intoxicados

2.600 personas acudieron a la cena de Navidad de la compañía aérea Airbus, celebrada en el oeste de Francia. De todas ellas, 700 acabaron sufriendo una intoxicación. La velada terminó siendo mucho más memorable de lo que nadie se imaginaba. Aunque no hubo casos graves ni hospitalizaciones, algunos trabajadores presentaron "vómitos y diarreas" durante los días posteriores, tal y como indicó la Agence Régionale de Santé (ARS).

Al principio, ni la institución sanitaria ni Airbus quisieron dar muchos detalles acerca del origen de la intoxicación. Ahora, aunque no se sabe con certeza cuáles fueron los alimentos contaminados, ya se conocen algunos de los platos que formaron parte del menú esa noche.

El menú de la cena

Según ha publicado 'The Guardian', langostas, vieiras y delicias de foie gras fueron algunos de los alimentos que se consumieron durante la cena. Además de tournedó, un tipo de carne de vacuno muy popular en la gastronomía francesa. Y tampoco faltaron los postres, como helado y mousse de avellanas y chocolate.

La cena se sirvió en un restaurante propio de la compañía, ubicado en una de sus bases en su sede de Montoir-de-Bretagne. Los trabajadores pagaron por el menú 15 euros por cabeza.

Jean-Claude Iribarren, secretario del comité de empresa de Airbus Atlantic, ha asegurado al diario británico que la comida había sido preparada en este comedor de la misma forma que en otras ocasiones: "Como hacemos todos los años, organizamos una cena de Navidad para 2.600 personas con muchos proveedores locales".

Discrepancia de cifras

En su primer comunicado, Airbus no coincidió con las cifras de la ARS e indicó que fueron solo 100 los trabajadores que enfermaron, y no 700. También informó de que se encuentra cooperando "para identificar la causa de la enfermedad y garantizar que esto no vuelva a suceder en el futuro".

"Parece ser un hecho aislado y todos los empleados se están recuperando bien. La salud de nuestros empleados sigue siendo nuestra principal preocupación y estamos cooperando plenamente con la agencia de salud ARS para identificar la causa de la enfermedad y garantizar que esto no vuelva a suceder en el futuro", rezaba el comunicado.

Por el momento, las investigaciones continúan y las autoridades se encuentran analizando si la intoxicación se debió a una bacteria en los alimentos o por un virus de gastroenteritis "extremadamente peligroso". "La gente se ha apresurado un poco acerca de las causas. Estamos obligados a conservar muestras de cada producto servido en el restaurante. Serán analizados por las ARS y la investigación tardará varios días más", ha explicado el secretario del comité de empresa de Airbus.