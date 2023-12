Al menos 700 empleados de Airbus terminan intoxicados en la cena de Navidad de la empresa

La cena de empresa es esa cita que, año tras año, uno espera expectante, puesto que nunca se sabe lo que puede ocurrir en ella. Lo que ningún trabajador de Airbus se esperaba, ni por asomo, era acabar la velada sintiéndose mal. Literalmente.

Más de 700 trabajadores de la empresa Airbus Atlantic se intoxicaron durante la cena de Navidad de la empresa.

Después de asistir al evento el pasado 15 de diciembre, los empleados del grupo aeroespacial en el oeste de Francia empezaron a sufrir vómitos y diarreas, según informa la Agence Régionale de Santé (ARS).

Sin embargo, Airbus no coincide con la ARS y ha emitido su propio comunicado en el que ha indicado que fueron solo 100 los trabajadores que enfermaron, y no 700. También han informado de que se encuentran cooperando "para identificar la causa de la enfermedad y garantizar que esto no vuelva a suceder en el futuro".

"Parece ser un hecho aislado y todos los empleados se están recuperando bien. La salud de nuestros empleados sigue siendo nuestra principal preocupación y estamos cooperando plenamente con la agencia de salud ARS para identificar la causa de la enfermedad y garantizar que esto no vuelva a suceder en el futuro", rezaba el comunicado.

No se conoce el origen de la intoxicación

La ARS no ha proporcionado detalles sobre los alimentos exactos que pudieron provocar la indigestión a los trabajadores. Desde la organización solo han explicado que los empleados comenzaron a presentar "signos clínicos de vómito o diarrea".

Ahora, se ha iniciado una investigación para poder dar con el origen de la intoxicación.

Preocupación en Francia

Este contagio ha alarmado a la población francesa, puesto que este incidente recuerda al brote de botulismo, revelado por la Dirección General de Sanidad de Francia (DGS) el pasado 12 de septiembre.

Ocurrió en un establecimiento de la ciudad francesa de Burdeos y provocó al menos una decena de casos, uno de ellos en España. Uno de los afectados falleció.

El caso fue tan grave que la DGS lanzó un mensaje de alerta para que las personas que estuvieron entre el 4 y el 10 de septiembre en el establecimiento afectado acudieran urgentemente al médico en caso de notar síntomas de botulismo.