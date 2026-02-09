Rusia lanza una amenaza de guerra a Europa en medio de una escalada de tensión

Rusia eleva el tono de su retórica contra Europa al advertir que responderá con “todos los medios disponibles” si los países europeos cumplen lo que Moscú considera amenazas militares contra la Federación Rusa. La advertencia fue lanzada por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una entrevista con la cadena estatal NTV, en la que citó directamente al presidente Vladímir Putin.

Lavrov afirmó que, en caso de un ataque europeo, la respuesta rusa iría mucho más allá de la denominada “operación militar especial” en Ucrania. “Si Europa de repente cumple con sus amenazas, se prepara para la guerra contra nosotros y lanza un ataque contra la Federación Rusa, entonces no será una operación militar especial, sino una respuesta militar a gran escala empleando todos los medios disponibles, conforme a los documentos de doctrina militar pertinentes”, declaró el canciller ruso.

En el lenguaje del Kremlin, la expresión “todos los medios disponibles” incluye implícitamente el uso del arsenal nuclear.

Un contexto de máxima tensión con Occidente

Las declaraciones de Lavrov se producen en un momento de alta tensión entre Rusia y Occidente. Desde finales de 2024, varios líderes europeos han advertido sobre el riesgo de una agresión rusa contra países miembros de la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, señaló hace tres meses que Rusia podría estar en condiciones de utilizar la fuerza militar contra la organización en un plazo de cinco años.

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, fue aún más contundente al asegurar que Europa “ya vivió su último verano de paz” y que Moscú podría lanzar un ataque a partir de 2028 o 2029.

Lavrov, sin embargo, insistió en que Rusia no tiene “absolutamente ninguna intención” de atacar Europa y que “no tiene ninguna necesidad de eso”. Estas afirmaciones contrastan con la invasión a gran escala de Ucrania iniciada en febrero de 2022, tras años de apoyo ruso a las milicias separatistas en el este del país desde 2014.

Moscú se anexionó de forma ilegal territorios ucranianos, violando el derecho internacional, y ha llevado a cabo ataques sistemáticos contra civiles y contra infraestructuras críticas.

Analistas consideran que esta retórica forma parte de una estrategia de guerra psicológica del Kremlin destinada a explotar posibles divisiones dentro de la OTAN y a debilitar la cohesión europea, al tiempo que busca desviar la atención del apoyo militar y financiero que Occidente presta a Ucrania.

La Unión Europea prepara ya un nuevo paquete de sanciones

Mientras aumentan las amenazas verbales desde Moscú, la Unión Europea avanza en el endurecimiento de su respuesta económica. Este lunes, la Comisión Europea presenta a los embajadores de los 27 Estados miembros el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que abarca medidas en los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio. El objetivo es aprobarlo coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión de Ucrania, el próximo 24 de febrero.

Entre las nuevas medidas destaca el refuerzo de las restricciones al sistema bancario ruso, considerado uno de los principales puntos débiles de la economía del país. Bruselas busca cerrar vías alternativas de pago que Moscú utiliza para financiar su actividad económica. También se plantea una prohibición total de los servicios marítimos vinculados al transporte de petróleo crudo ruso.

El paquete incluye además la incorporación de 43 buques más a la llamada “flota fantasma” utilizada para eludir sanciones, lo que eleva el total a 640 embarcaciones. A esto se suman nuevas prohibiciones a la importación de metales, productos químicos y minerales críticos aún no sancionados, por un valor superior a 570 millones de euros.

Según datos de la Comisión Europea, los ingresos fiscales rusos procedentes del petróleo y el gas cayeron un 24 % en 2025 en comparación con el año anterior, alcanzando su nivel más bajo desde 2020 y ampliando el déficit fiscal del país. Los ingresos energéticos de enero fueron los más bajos desde el inicio de la guerra, en un contexto de tipos de interés situados en el 16 % y una inflación persistentemente elevada.

“Esto confirma lo que ya sabíamos: nuestras sanciones funcionan y seguiremos utilizándolas hasta que Rusia entable negociaciones serias con Ucrania”, señaló la Comisión, reafirmando la estrategia europea de presión económica frente a la escalada retórica y militar del Kremlin.

