Romney se repone con una victoria en Maine y el apoyo de los conservadores

Romney logró hoy el 39 por ciento de los votos (2.190) en las asambleas populares de Maine, seguido muy de cerca por el legislador de Texas Ron Paul, quien pese a haber puesto muchas esperanzas en estos comicios para obtener su primera victoria en la carrera presidencial, alcanzó un insuficiente 36 por ciento (1.996).

El ex gobernador de Massachusetts, que había perdido las últimas tres contiendas electorales ante el ex senador de Pensilvania Rick Santorum, puso mucho esfuerzo en los últimos días por hacerse con la confianza de los republicanos de Maine para continuar a la cabeza en la carrera presidencial, que lidera tras estos resultados con 120 delegados.

El objetivo de Romney en Maine era lograr que sus votantes apostarán por él para convencer al ala más conservadora del Partido Republicano y dar un golpe de efecto tras la triple victoria esta semana del ex senador de Pensilvania Rick Santorum. De hecho, el comité republicano de este pequeño estado no es vinculante, al igual que Iowa, Colorado y Minnesota, por lo que ninguno de los 24 delegados del Partido Republicano que estaban en juego en el estado están obligados a votar por un candidato concreto. Tanto Santorum como el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich no imprimieron apenas esfuerzos en esta campaña y quedaron rezagados en los resultados, obteniendo el 18 y 6 por ciento de los votos respectivamente.

El ex gobernador de Massachusetts, que había visitado Maine durante el día, dio las gracias a sus seguidores a través de un comunicado ya que cuando el líder del Partido Republicano en ese estado hizo públicos los resultados, Romney se encontraba en la costa oeste para asistir a un evento de recaudación de fondos. Según el precandidato, su victoria en este pequeño estado significa que los ciudadanos de Maine han enviado "un claro mensaje" de que es necesario un cambio en la Casa Blanca.

Romney reivindicó además su larga experiencia en el sector privado y se calificó como el único que "puede arrancar de raíz la cultura de gastos, endeudamiento y burocracia sin fin de Washington". Pero esta no ha sido la única victoria que hoy ha cosechado el ex gobernador. Al final de la tarde, a pocas horas de conocerse los resultados de Maine, los activistas asistentes a la Conferencia Conservadora de Acción Política (CPAC, siglas en inglés), que reunió a más de 10.000 asistentes, le entregaban también su apoyo con un 38 por ciento de los votos. Por detrás de él, Santorum logró el 31 por ciento del apoyo, seguido de Gingrich, que quedó en tercer lugar con un 15 por ciento, y de Paul con un 12.

La próxima gran cita electoral de las primarias republicanas tendrá lugar el próximo 28 de febrero, cuando acudirán a las urnas los estados de Arizona y Michigan, ambos considerados clave en las elecciones de noviembre, en las que el presidente de EEUU, Barack Obama, buscará la reelección con el Partido Demócrata. Tras los resultados de hoy en Maine, Romney continúa siendo el candidato que ha logrado el apoyo de más delegados, con 120, seguido de Santorum con 72, Gingrich con 32 y Paul con 16. Para la nominación son necesarios 1.144.