Aíslan en Alicante a una mujer por sospecha de hantavirus y rastrean a un hombre que pasó una semana en Barcelona

Una mujer de 32 años ha sido ingresada en aislamiento en un hospital de Alicante tras presentar síntomas compatibles con hantavirus después de haber estado en contacto con la pasajera fallecida en Johannesburgo, Sudáfrica, relacionada con el brote detectado en el buque Hondius MV.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado este viernes que la paciente presentaba principalmente tos mientras se encontraba en su domicilio familiar en Alicante. Tras detectarse el caso sospechoso, la Dirección General de Salud Pública de la Comunitat Valenciana activó el protocolo y coordinó su "traslado preventivo y seguro" a un centro hospitalario.

Pruebas y aislamiento

La mujer permanece en una habitación de aislamiento mientras se le practica un PCR que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Sanidad prevé disponer del resultado en unas 24 horas.

Padilla ha detallado que, si la prueba resulta negativa pero la paciente continúa con síntomas, se repetirán nuevos análisis a las 24 y 48 horas. En cambio, si la PCR es negativa y desaparecen los síntomas, será considerada únicamente como contacto estrecho y podría ser trasladada al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

El secretario de Estado ha insistido en que un posible positivo es "bastante improbable", ya que el contacto con la fallecida fue "breve". Según ha precisado, ambas coincidieron en el avión que trasladaba a la mujer desde Sudáfrica a Países Bajos y la ahora ingresada viajaba "dos filas por detrás".

En caso de confirmarse el contagio, la paciente sería derivada a una unidad de la red UATAM, especializada en aislamiento y tratamiento de alto nivel.

Rastreo de contactos

Mientras se esperan los resultados, las autoridades sanitarias valencianas han comenzado a localizar a las personas que estuvieron en contacto con la mujer ingresada para informarles y pedirles que reduzcan su actividad social y permanezca en casa como medida preventiva.

Además, Sanidad intenta contactar con una segunda persona de origen sudafricano que también coincidió con la fallecida en el mismo vuelo. Según ha explicado Padilla, esta persona pasó posteriormente una semana en Barcelona antes de regresar a Sudáfrica.

El secretario de Estado ha señalado que, por el momento, no se considera necesario adoptar medidas adicionales respecto a este caso, aunque ha subrayado que se evaluarán las actuaciones necesarias en función de la información que se obtenga.

Padilla ha defendido que el seguimiento de ambos casos demuestra la "solvencia y capacidad" del sistema sanitario español para rastrear contactos incluso a nivel internacional y ha recalcado que todas las actuaciones se están desarrollando con todas las medidas de seguridad" para minimizar cualquier riesgo de transmisión.

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