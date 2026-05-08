El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tiene una de las siete Unidades de Aislamiento de España para atender infecciones contagiosas como el hantavirus

El brote de hantavirus localizado en el barco MV Hondius ha activado las UATAN o Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel que hay en España. El Hospital Virgen del Rocío en Sevilla cuenta con una de esas siete unidades que tiene nuestro país.

Antena 3 Noticias ha entrado en este espacio, unas instalaciones que se encuentran en la sexta planta del Hospital General que permiten el aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo y que garantizan el riesgo de contagio del personal sanitario, así como de la población.

Además de en Sevilla, estas unidades están distribuidas entre Barcelona, Valencia, Canarias, País Vasco y Madrid, ésta última con dos UATAN, una de ellas en el Hospital Gómez-Ulla donde ingresarán los españoles del crucero enfermos de hantavirus.

Lola Navarro, experta en enfermedades infecciosas y médico internista en el Hospital Virgen del Rocío nos explica que estas Unidades de Aislamiento tienen unas características funcionales y estructurales específicas, "son habitaciones individuales aisladas del resto de habitaciones del hospital", tienen unos sistemas de ventilación específicos con unos circuitos que regeneran el aire, con una presión negativa, "aquí lo importante es que el aire que hay en la habitación con los agentes infecciosos se quede dentro y no salga hacia otras estancias del hospital".

El aparato que mide la presión permite que esa habitación queda aislado del resto de estancias y de los pasillos del hospital.

Habitación blindada dotada de tecnologías específicas

Algo destacado de las UATAN como la del Virgen del Rocío a la que hemos entrado es que están monitorizadas con videovigilancia 24 horas para asegurar la seguridad del paciente. Cuenta también con una antesala en la que los profesionales sanitarios que atendería a los pacientes se retiren los equipos de protección y lo más importante son instalaciones lideradas por profesionales que están formados específicamente para atender enfermedades especialmente graves, contagiosas y sin tratamiento específico.

Esta unidad alberga una única habitación con una cama, una habitación blindada dotada de tecnologías específicas que no tienen otras habitaciones del hospital con respiradores, monitores específicos, tratamientos avanzados de soporte tipo ECMO, una técnica avanzada de soporte vital indicada en pacientes críticos con fallo respiratorio muy grave.

En el caso de que el Ministerio de Sanidad derivara a esta unidad un caso de hantavirus hay una serie de protocolos instalados desde el circuito de entrada del paciente, por donde entra, con qué medidas de seguridad, por donde entra la camilla, el ascensor por el que sube, por donde llega, el personal que lo va a atender preparado para recibirlo.

Lola explica que todo está protocolizado en unos documentos del centro que reflejan "los circuitos separados de lo que consideramos áreas sucias u áreas limpias, las áreas potencialmente contaminadas de las que no, áreas que hay que tener en cuenta antes de entrar para atender al paciente y después desvestirnos para salir de la unidad".

La Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Virgen del Rocío lleva años funcionando, exactamente desde 2014 con motivo de la crisis mundial de ébola. Estas instalaciones están destinadas a pacientes con enfermedades infecciosas de alto riesgo, "en su mayoría son virus" manifiesta la experta en enfermedades infecciones, virus hemorrágicos como el virus del ébola, el marburgo, la fiebre hemorrágica crimea congo que la tenemos en nuestro país o en este caso algunas especies del virus de los hantavirus.

La UATAN de Sevilla funciona gracias a un equipo multidisciplinar de alrededor de 50 profesionales que es coordinado a nivel nacional. La doctora Lola Navarro señala que desde que se creó esta unidad no se han aislado a pacientes con hantavirus.