Se retoma la búsqueda del avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014 sin pistas: ¿por qué?

El vuelo 370 de Malaysia Airlines partió del aeropuerto de Kuala Lumpur pasadas las doce y media de la noche del día 8 de marzo de 2014. Tenía previsto llegar a Pekín a las 06.30 del mismo día, pero algo ocurrió. El avión MH370 dejó de comunicarse cerca de Vietnam a las 1.21 horas exactamente y desapareció de todos los radares. Comenzaba así el mayor misterio de la aviación moderna. Pero ahora, once años después las autoridades del país han anunciado que retomarán la búsqueda de la aeronave el próximo 30 de diciembre.

Se trata de una operación complicada que contará con un rastreo intermitente del lecho marino durante 55 días, casi dos meses. Lo llevará a cabo la empresa estadounidense Ocean Infinity, especializada en tecnología robótica de búsqueda bajo el mar.

Aunque el gobierno de Malasia no ha revelado públicamente las coordenadas exactas, sí se sabe que la empresa se centrará en las áreas que los expertos han señalado como más probables para encontrar algún resto. Los puntos se han determinado después de diversas pruebas a algunos fragmentos de la aeronave encontrados en playas del Índico.

El rastreo del MH370 ha sido la mayor búsqueda de la historia de la aviación. Duró hasta 2017. En su momento participaron tres países: Malasia, Australia y China que invirtieron 150 millones de dólares. No sirvió para nada.

No se puede determinar la causa con certeza

Un año más tarde, en 2018, el país asiático aceptó otra oferta de la misma empresa, Ocean Infinity, para una búsqueda de tres meses, que también resultó estéril.

A bordo del Boeing 777, viajaban, entre otros, 153 ciudadanos chinos y 50 malasios, 12 de los cuales formaban parte de la tripulación. Sus familiares no han olvidado a sus seres queridos y en el aniversario de la tragedia se reúnen cada año para pedir a las autoridades que no les abandonen. Esa sería la razón última de esta nueva búsqueda.

Las autoridades malasias han reiterado recientemente su compromiso para lograr lo que hasta ahora ha resultado imposible: localizar la aeronave y ofrecer respuestas a los familiares de los fallecidos.

El paso del tiempo sin resultados ha alimentado todo tipo de teorías. Se ha hablado de fallo técnico, accidente provocado por el piloto o hasta complots de los servicios secretos occidentales. Pero lo único cierto es que el informe oficial que conocimos en 2018 asegura que “no se puede determinar con ninguna certeza” las causas de la desaparición del MH370. Hubo un cambio de rumbo en la ruta que no estaba previsto, y a partir de ahí, el misterio

