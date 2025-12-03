Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, imputada por presunto fraude y corrupción

La ex alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, fue detenida el martes por presunto fraude. Ahora, ha sido imputada junto a otros dos detenidos por fraude y corrupción en la contratación pública, entre otros delitos relacionados con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos.

Desde la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) señalaron en un comunicado que las tres personas detenidas han sido puestas en libertad al no detectarse riesgo de fuga, incluida Mogherini. La Policía Federal belga realizó este martes registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el Servicio Europeo de Acción Exterior en Bruselas y en los domicilios de los sospechosos por un supuesto fraude en la academia diplomática de la Unión Europea que durante el curso académico 2021-2022 organizó el Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) mediante una licitación.

La investigación

La investigación se centra en si el Colegio de Europa -centro del que es rectora la exjefa de la diplomacia de la UE- fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para este programa para jóvenes diplomáticos y tenía motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

También fueron detenidos el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas, y un directivo del Colegio de Europa, que no ha sido identificado. La fiscalía se limitó a anunciar la imputación de "la rectora y un alto cargo" del Colegio de Europa, así como de un alto funcionario de la Comisión Europea, sin hacer públicas las identidades de los imputados. La EPPO -fiscalía independiente que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE- ha manifestado que, de momento, no hará públicos más detalles de la investigación para no comprometer su resultado y señaló la presunción de inocencia de los tres imputados.

