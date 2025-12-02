Putin, poco antes de verse con el enviado de Trump para hablar de Ucrania: "Si Europa quiere combatir, estamos listos"

Aunque el acuerdo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra que ya dura casi cuatro años parece estar más cerca, la tensión entre los líderes implicados en este conflicto sigue siendo evidente.

Poco antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, Vladímir Putin ha rechazado las propuestas europeas incluidas en el plan de paz para Ucrania. "Ellos mismos se abstienen de las negociaciones de paz y, al mismo tiempo, ponen trabas al presidente Trump. No tienen agenda de paz. Están a favor de la guerra", dijo a la prensa local tras intervenir en un foro organizado por el banco VTB.

El líder ruso asegura que los países europeos, en referencia a Francia, Alemania y Reino Unido, están poniendo trabas con el único fin de "bloquear todo el proceso de paz". "Presentan exigencias que para Rusia son absolutamente inadmisibles. Ellos lo entienden y así culpan a Rusia de rechazar ese proceso de paz. Ese es su objetivo. Lo vemos con claridad", insistía Putin.

Con evidente enfado, Putin llegó a decir que no tiene ninguna intención de atacar Europa, que lo ha dicho "cientos de veces" pero añadió que "si Europa de repente quiere combatir y lo hace, nosotros estamos listos ahora mismo".

El principal punto de conflicto entre la Unión Europea y Rusia para llegar a un acuerdo es la situación de los territorios ocupados. La intención de Putin es anexionarse el Dombás, pero en las propuestas de la Unión Europea se establece que los territorios ucranianos ocupados temporalmente no serán legalmente reconocidos como rusos por la UE y sus estados miembros. Se espera que en el encuentro de este martes, Steve Witkoff presente a Putin las conclusiones de los contactos mantenidos por él mismo y el resto de negociadores estadounidenses con los ucranianos en Florida durante el pasado fin de semana.

Zelenski, esperanzado en conseguir un acuerdo

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se muestra esperanzado al respecto. Este martes ha asegurado, tras un encuentro con el primer ministro irlandés en Dublín, que Estados Unidos está adoptando "serias medidas" para acabar con la guerra y lograr una paz "decente y digna". Para él, el objetivo no es solo lograr un alto el fuego con Rusia, sino garantizar una paz "decente y digna" que impida en el futuro una "tercera invasión" de Moscú.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que se deberá negociar “por separado” con la Alianza cualquier referencia a la organización en un futuro acuerdo para Ucrania, a la vez que se mostró seguro de que los esfuerzos de Estados Unidos en la mediación “finalmente restaurarán la paz en Europa”. Rutte aseguró que lo referente a los elementos relacionados con la Alianza de un futuro pacto de paz “se tratará de manera separada y obviamente eso incluirá a la OTAN".

Preguntado por si la OTAN sigue respaldando lo acordado en la cumbre de líderes aliados de 2008 en Bucarest, en la que se prometió a Ucrania entrar en la Alianza en el futuro, Rutte recordó que en la declaración aprobada en la cita de mandatarios aliados de Washington el año pasado se destacó que el camino de Kiev hacia la organización transatlántica es "irreversible". De todas formas, admitió que en la actualidad no existe en la Alianza la unanimidad necesaria para aceptar a Ucrania ya como miembro.

"Esa es una de las razones por las que cuando se trata de un futuro acuerdo de paz, estamos debatiendo cómo, si no es con la membresía de la OTAN, podemos asegurar que Ucrania está protegida por sí misma, pero también con ayuda de otros, de modo que los rusos no lo vuelvan a intentar", afirmó. Precisamente, que Ucrania no ingrese en la OTAN es una de las condiciones que Putin ha exigido a Zelenski de manera constante para poner fin a la guerra.

