Maduro extrema las medidas de seguridad ante la presión de EEUU por temor a ser capturado

El presidente venezolano extrema las medidas de seguridad ante la presión y las amenazas de Estados Unidos.

Nicol&aacute;s Maduro sosteniendo la Espada del Per&uacute;

Nicolás Maduro sosteniendo la Espada del PerúEFE

Susana Román
Publicado:

Nicolás Maduro se blinda contra la traición. El venezolano ha adoptado medidas extremas para protegerse en medio de una creciente sensación de vulnerabilidad. Según The New York Times, cambia constantemente el lugar donde duerme y sus teléfonos móviles.

Sus últimas apariciones, anunciadas con escaso margen, se realizaron frente a grupos seleccionados de empleados estatales y militantes del oficialismo y ha reforzado su círculo de seguridad con guardaespaldas cubanos y oficiales de contrainteligencia provenientes de La Habana.

Su cinturón de seguridad se ha duplicado

También dicen que el mandatario dejó de presentarse junto a figuras de alto rango para evitar que potenciales blancos se concentren en un mismo acto. Las medidas coinciden con el incremento de operaciones estadounidenses en el mar Caribe, que incluyen la presencia de 12 buques, entre ellos un portaaviones, y más de veinte ataques contra embarcaciones que Washington vincula al tráfico de drogas.

Maduro teme no solo una operación internacional, sino también fracturas internas. Para reducir el riesgo de conspiraciones, ha ampliado el papel de agentes cubanos en el ejército venezolano, confiando en su reputación de “incorruptibles” y en la histórica alianza entre Caracas y La Habana. Este movimiento refleja el nivel de paranoia en el círculo chavista, donde se considera que salir del poder podría significar la captura inmediata.

El fantasma de la interceptación aérea

La tensión se disparó tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe, la mayor concentración naval desde la crisis de los misiles de 1962. Altos funcionarios como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López temen que cualquier intento de abandonar Venezuela por vía aérea pueda terminar en una interceptación por cazas estadounidenses y un aterrizaje forzado en territorio extranjero.

