La ex vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogheri, detenida por supuesto fraude

Arrestada bajo el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la Unión Europea (UE) para jóvenes diplomáticos.

Luis Alcantud
La ex vicepresidenta de la Comisión Europea (CE)y actualmente rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida bajo el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la Unión Europea (UE) para jóvenes diplomáticos. Así lo ha avanzado el diario belga 'Le Soir'.

Federica Mogherini permanece bajo custodia policial. La investigación se centra en sospechas de favoritismo en la adjudicación a esta institución por parte del servicio diplomático de la UE, que ella misma dirigió de un programa de formación. Otras dos personas, entre ellas un alto funcionario de la Comisión, han sido detenidas en Bruselas en el marco de esta misma investigación.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la detención y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la exvicepresidenta de la CE en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

