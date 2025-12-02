La ex vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogheri, detenida por supuesto fraude

La ex vicepresidenta de la Comisión Europea (CE)y actualmente rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida bajo el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la Unión Europea (UE) para jóvenes diplomáticos. Así lo ha avanzado el diario belga 'Le Soir'.

Federica Mogherini permanece bajo custodia policial. La investigación se centra en sospechas de favoritismo en la adjudicación a esta institución por parte del servicio diplomático de la UE, que ella misma dirigió de un programa de formación. Otras dos personas, entre ellas un alto funcionario de la Comisión, han sido detenidas en Bruselas en el marco de esta misma investigación.

