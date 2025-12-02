Donald Trump intensifica sus ataques a periodistas con una web en la Casa Blanca para denunciar supuestas noticias falsas

No es la primera vez que Donald Trump ataca directamente a diversos medios de comunicación acusando a sus reporteros de mentir o distribuir falsas informaciones. Pero el lanzamiento de la web representa una escalada en este enfrentamiento abierto de Trump con medios no afines.

Este portal es una base de datos pública que cataloga la prensa según el agrado del mandatario. La propia Casa Blanca define esta página como "un portal de sesgo mediático para exponer noticias falsas".

La web incluye secciones como un "salón de la vergüenza" y una lista donde resalta a quienes lideran una supuesta relación de 'fake news'. Un gráfico enseña los que a su juicio serían los 'media' que más han mentido. En la cúspide, uno de los más duros con el Presidente, el Washington Post, diario actualmente en propiedad de Jeff Bezos.

Trump ha presentado en esta segunda presidencia demandas multimillonarias contra medios como 'The Wall Street Journal' o 'The New York Times' por noticias que no han sido de su agrado. Algunas compañías han claudicado y han preferido pagar una jugosa cantidad de dinero para no tener que litigar con Trump en los tribunales.

