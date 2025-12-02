Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Trump

Donald Trump intensifica sus ataques a periodistas con una web en la Casa Blanca para denunciar supuestas noticias falsas

Donald Trump ha activado un portal web de la Casa Blanca en el que ataca directamente a periodistas y a medios. En él señala supuestas noticias falsas difundidas. Entre los medios más señalados, el mítico 'Whasington Post' propiedad de Bezos

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca EFE

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

No es la primera vez que Donald Trump ataca directamente a diversos medios de comunicación acusando a sus reporteros de mentir o distribuir falsas informaciones. Pero el lanzamiento de la web representa una escalada en este enfrentamiento abierto de Trump con medios no afines.

Este portal es una base de datos pública que cataloga la prensa según el agrado del mandatario. La propia Casa Blanca define esta página como "un portal de sesgo mediático para exponer noticias falsas".

La web incluye secciones como un "salón de la vergüenza" y una lista donde resalta a quienes lideran una supuesta relación de 'fake news'. Un gráfico enseña los que a su juicio serían los 'media' que más han mentido. En la cúspide, uno de los más duros con el Presidente, el Washington Post, diario actualmente en propiedad de Jeff Bezos.

Trump ha presentado en esta segunda presidencia demandas multimillonarias contra medios como 'The Wall Street Journal' o 'The New York Times' por noticias que no han sido de su agrado. Algunas compañías han claudicado y han preferido pagar una jugosa cantidad de dinero para no tener que litigar con Trump en los tribunales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Comienza la reunión entre Ucrania y EEUU sobre el plan de Paz de Trump

Comienza la reunión entre Ucrania y EEUU sobre el plan de Paz de Trump

Publicidad

Mundo

Donald Trump en el despacho Oval de la Casa Blanca

Donald Trump intensifica sus ataques a periodistas con una web en la Casa Blanca para denunciar supuestas noticias falsas

Imagen de archivo de Federica Mogherini en 2018

La ex vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogheri, detenida por supuesto fraude

La respuesta de Maduro: "No queremos la paz de los esclavos ni de las colonias"

Maduro responde a Trump: "No queremos la paz de los esclavos ni de las colonias"

Grupo de cirujanos durante un trasplante
CHINA

Unos médicos consiguen extraer con un preservativo un mechero del cuerpo de un paciente que lo llevó más de 30 años en su cuerpo

Karen Sofía Quiroz
influencer

Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: "Espero no chocar, porque voy sin gafas"

Un coche de policía en Francia
Francia

Todo lo que se sabe del alto cargo francés acusado de drogar a más de 250 mujeres en entrevistas de trabajo

Christian Nègre aprovechaba las entrevistas de trabajo para proporcionarles bebidas mezcladas con un diurético ilegal, cuyo consumo les provocaba ganas de orinar.

Imagen de las inundaciones
Inundaciones

Más de 1.000 muertos tras las inundaciones en el sudeste asiático

Indonesia, Sri Lanka y Tailandia han sido los países afectados y la isla indonesia de Sumatra ha sido la más golpeada por el impacto del temporal.

Aviones de Iberia

Iberia cancela sus vuelos a Venezuela hasta el 31 de diciembre

Imagen de los edificios de Hong Kong que ardieron

El incendio de Hong Kong deja 151 muertos y 13 detenidos por homicidio imprudente

Rusia produce armas a un ritmo frenético mientras los envíos a Ucrania se retrasan

Las guerras en Ucrania y Gaza disparan la venta de armas hasta alcanzar cifras récord

Publicidad