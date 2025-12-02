Marco Rubio da plantón a la OTAN en un momento clave de las negociaciones de paz

Era el rumor más comentado en la sala de prensa de la OTAN en Bruselas. Estaba claro que iba a ser una de las primeras preguntas que los periodistas acreditados le hicieran al secretario general en su rueda de prensa. La ausencia de Marco Rubio en la reunión ministerial de este miércoles es más que una simple ausencia. Es un gesto claro de dónde están ahora mismo las preferencias de la Casa Blanca.

Mark Rutte, ante las cámaras, trataba de disculpar al americano. “Marco Rubio está muy involucrado en todo esto en lo que respecta al fin de la guerra en Ucrania. Ha presidido reuniones en Ginebra y Miami. Estoy en contacto constante con él. Está trabajando arduamente y tiene que ocuparse de muchos otros asuntos que tiene pendientes. Así que acepto totalmente que no pueda estar aquí mañana”, decía el holandés.

En su lugar, enviará a su segundo, el subsecretario Chris Landau, pero hay un dato que expone bien la situación. La última vez que un Secretario de Estado americano no asistió a una reunión ministerial en Bruselas fue en 1999. La OTAN no se entiende sin EEUU y una reunión de alto nivel como esta, sin el representante de EEUU, está descafeinada.

La OTAN quiere estar presente en el acuerdo de paz

La Alianza valora el trabajo que está haciendo EEUU para buscar la paz. A Trump hay que reconocerle que es el primero que ha conseguido sentar en una mesa a Putin, aunque todavía sin la presencia de Kiev al mismo tiempo. En la Alianza se confía en que estos esfuerzos terminen con un tratado de paz, pero hay cierta preocupación por si las decisiones que se tomen, a puerta cerrada, afectan al futuro de la OTAN.

Los países aliados reconocen que su seguridad está profundamente vinculada a la de Ucrania, sobre todo en los estados que también forman parte de la UE. Y por eso quieren estar presentes en las conversaciones y que la OTAN decida sobre todo lo que le concierne directamente.

“En lo que respecta a los elementos de la OTAN, eso se abordará por separado y obviamente incluirá a los países aliados”, ha dicho Mark Rutte, dando a entender que habrá una segunda negociación paralela para tratar las garantías de seguridad de Ucrania en el largo plazo y que en esa mesa sí estarán los europeos.

La UE pide que Putin sea juzgado

El mismo día que la delegación de EEUU ha visitado Moscú para negociar la paz con Putin, la UE ha alzado la voz para pedir que no se hagan concesiones al presidente ruso, ante los crímenes de guerra que ha cometido en Ucrania y por los que debe ser juzgado.

El Comisario de Justicia de la UE, Michael McGrath, en una entrevista con el diario POLITICO, ha insistido en que Rusia no puede escaparse del proceso judicial que debe afrontar. Asegura que “si permitiéramos la impunidad por esos crímenes, estaríamos sembrando las semillas de las próximas agresiones e invasiones… eso sería un error histórico de enormes proporciones... No creo que la historia vea con buenos ojos cualquier intento de borrar la culpa de los crímenes rusos en Ucrania".

El Comisario ha confirmado que “este será el enfoque de la UE en todas estas conversaciones”, lo que parece claro que multiplicará la complejidad para llegar a un acuerdo pactado con Putin.

Las autoridades ucranianas afirman haber abierto investigaciones sobre más de 178.000 presuntos crímenes rusos desde el inicio de la guerra. Y Putin, además, ya tiene una orden de arresto contra él de la Corte Penal Internacional, por la deportación ilegal de niños desde Ucrania.

La preocupación en la UE es evidente porque el primer borrador de paz que redactó el equipo de Donald Trump incluía “una amnistía total por las acciones cometidas durante la guerra".

