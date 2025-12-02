Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Unos médicos consiguen extraer con un preservativo un mechero del cuerpo de un paciente que lo llevó más de 30 años en su cuerpo

Este hecho ha ocurrido en China. El paciente se tragó el encendedor en 1991 por una apuesta en estado de embriaguez. No ha sido hasta entonces, cuando ha empezado a sentir dolores estomacales, lo que le han llevado al hospital.

Beni López
Unos médicos consiguen extraer un mechero del estómago de un hombre treinta años después de que se lo tragara. Según recoge Daily Star, los hechos han ocurrido en China y los doctores han tenido que recurrir a maneras complejas para extraer el objeto de su vientre.

El paciente, a quien le han extraído el encendedor, se apellida Deng y se tragó dicho objeto en estado de embriaguez en el año 1991. "Entre 1991 y 92, estaba bebiendo con un amigo y me retó a tragarlo por una apuesta, y lo hice de inmediato. Pensé que saldría de forma natural, pero no esperaba que se quedara allí".

Los médicos tuvieron que utilizar un preservativo para extraer el merchero. Afortunadamente, el hombre se recupera en el hospital sin necesidad de realizar cirugía.

Curiosamente, el encendedor quedó dentro de su cuerpo sin crearles problemas de salud significativos. Sin embargo, el pasado mes de octubre, el hombre empezó a tener dolores de estómago persistentes, además de hinchazón, algo que hizo que en el hospital le hicieran varias revisiones.

Un objeto de 7 centímetros de largo y recubierto de la sustancia negra

Según detalla dicho medio, se le llegó a realizar una gastroscopia. Fue entonces cuando los sanitarios se percataron de que el paciente tenía un objeto rectangular dentro de su cuerpo. Trataron de extraerle el objeto con pinzas; sin embargo, este método no fue del todo útil. "La superficie del objeto extraño era muy lisa y las pinzas se resbalaban sin importar cómo intentáramos sujetarlas", ha declarado un portavoz del hospital.

Es ahí cuando los médicos optaron por cambiar de estrategia y utilizar un preservativo, además de unas pinzas para realizar este procedimiento que tan solo duró 20 minutos.

El mechero se trataba de un objeto de unos 7 centímetros de largo y recubierto de la sustancia negra. No obstante, era sorprendente que el encendedor aún contenía el líquido inflamable. De llegar a deteriorarse aún más dicho objeto, se podría haber derramado el líquido, lo que al mezclarse con el ácido estomacal podría haberle causado una perforación y poner en peligro su vida.

Médicos extraen un cuchillo del pecho a un hombre que lo llevó consigo durante ocho años

No obstante, el caso de este paciente chino no es aislado. El pasado mes de agosto, en Tanzania, unos cirujanos sacaron un cuchillo del tórax a un hombre que lo llevó consigo durante ocho años. Se trataba de un hombre de 44 años que acudió al médico con una supuración purulenta en la pared torácica de su pecho derecho. Más tarde, la radiografía de tórax dio con la clave: el paciente portaba una hoja de cuchillo alojada en el tórax.

Al parecer, esta entró por el omóplato derecho y logró esquivar cualquier órgano de relevancia. El caso tuvo su origen en un "violento altercado" cuando el paciente sufrió diversos cortes en la cara, la espalda, el pecho y el abdomen.

