Nueva deserción de un soldado ucraniano en la provincia de Cádiz

No es la primera vez que sucede un hecho similar, pero este caso presenta algunas novedades.

Imagen de soldados del ejército ucraniano

Nueva deserción de un soldado ucraniano en la provincia de Cádiz | Europa Press

Alejandro Lorente
Publicado:

Un soldado del contingente ucraniano que se entrena en la provincia de Cádiz desertó el pasado sábado tras no regresar al acuartelamiento del TEAR, en San Fernando, lugar al que había llegado algunos días atrás junto a otros 12 compañeros.

No es la primera vez que sucede un hecho similar. Hasta ahora, todas las fugas se habían producido en la Sierra del Retín, donde decenas de reclutas fueron enviados para recibir adiestramiento militar para defender el territorio de su país de la invasión rusa.

No obstante, en esta ocasión hay dos novedades: no sólo se ha producido en el TEAR, sino que el desertor pertenece además al cuerpo de élite del ejército de Ucrania.

Actualmente, como los contingentes están siendo menores, se les suele dar acogida en el TEAR en lugar de en El Retín. A los soldados se les permite salir algunas tardes a pasear, pero el sábado por la tarde uno de ellos no regresó al lugar del que partió.

Desde que esto ocurrió, las autoridades avisaron tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, que comenzaron su búsqueda. Sin embargo, dos días tras su desaparición, siguen sin dar con su paradero.

Un análisis del Center for Strategic and International Studies (CSIS) publicado en 2025 estima entre 60.000 y 100.000 las bajas que han sufrido las fuerzas ucranianas desde 2022. Tras estos datos y la proximidad del invierno en el Este, podrían ser motivos para que cada vez más soldados decidan desertar.

Otros casos de deserciones en Cádiz

Anteriormente, ya se habían registrado otras fugas en instalaciones militares de la provincia de Cádiz, donde decenas de reclutas llegan para recibir formación antes de regresar a Ucrania.

En diciembre de 2024, dos soldados ucranios que estaban recibiendo formación militar del Ejército español en el campo de maniobras de El Retín, en Barbate (Cádiz), desaparecieron los últimos días.

Cada vez más jóvenes ucranianos rechazan luchar en la guerra contra Rusia. Las últimas cifras de fugados han alertado sobre una situación ya habitual, pero ahora más acentuada.

En este 2025, se han registrado más casos que en el período de 2022 a 2024, y el mes pasado se alcanzó un récord de más de 21.000 deserciones a nivel global.

Desde el inicio de la invasión en 2022, se han registrado más de 280.000 fugas de las Fuerzas Armadas ucranianas o de ausencia injustificada de las unidades militares, según advirtió la Fiscalía General de Kiev el pasado noviembre.

