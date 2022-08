Retiran el respirador a Salman Rushdie tras el brutal ataque sufrido en Nueva York

Salman Rushdie fue atacado este viernes antes de empezar su intervención en una conferencia en Nueva York. Su atacante se abalanzó sobre él asistiéndole varias puñaladas y una de ellas puede que le provoque la pérdida de un ojo. Los nervios de un brazo, el hígado y el cuello también fueron algunas de las partes donde el escritor recibió ataques.

Fue trasladado urgentemente en helicóptero. Tras ser conectado a un respirador, su agente, Andrew Wylie, ha informado a medios estadounidenses que Rushdie ya se encuentra respirando por cuenta propia y ha podido hablar. Aunque esta actualización no se ha hecho pública, el presidente del Instituto Chautauqua, donde fue atacado el escritor, ha compartido la noticia. "¡Salman Rushdie sin respirador y hablando! Continuamos con las oraciones de parte de todos los miembros del Instituto Chautauqua", así lo publicaba en su cuenta de Twitter el presidente de dicha institución, Michael Hill.

Las buenas noticias llegan un día después de que Wylie confirmase al diario 'The New York Times' el grave estado por el que pasaba Rushdie: "No hay buenas noticias. Salman perderá probablemente un ojo y tiene cortado los nervios de un brazo, y el hígado también fue apuñalado y está dañado".

En su llegada al hospital fue llevado a quirófano, donde pasó seis horas. Por el momento continúa allí, en el Hospital Eire, en Pensilvania, esperando a que su pronóstico siga mejorando favorablemente.

Hadi Matar, el atacante de Rushdie

Hadi Matar, un joven de 24 años, ha sido la persona que ha llevado a cabo el ataque al escritor. En su declaración frente a la audiencia se declaró inocente, mientras que su abogado se declaró culpable en su nombre.

La Casa Blanca se hacía eco de la noticia y calificaba el suceso como un "atentado", al mismo tiempo que aplaudía la labor de los servicios de emergencia y los ciudadanos que presenciaron el ataque. "Este acto de violencia es espantoso. Todos nosotros en la Administración Biden-Harris estamos orando por su pronta recuperación", expresaba el comunicado ofrecido por la residencia oficial.

A qué se debe este ataque

Con 75 años de vida, lleva 33 bajo la amenaza del estado iraní. La obra 'Los versos satánicos', escrita en 1989, es el motivo por el que el régimen iraní lo condenó y lo persiguió. El mismo año de su publicación comenzaron los disturbios y protestas donde se quemaban el libro y la figura del escritor. Fue entonces cuando se ordenó matar a Rushdie y a todo aquel que se viese involucrado en la novela. Tres de ellas fueron apuñaladas anteriormente a este ataque, uno de ellos su traductor japonés, el cual falleció.