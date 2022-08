Así fue el ataque al escritor Salman Rushdie justo antes de empezar su conferencia

El escritor Salman Rushdie fue trasladado este viernes de urgencia al hospital tras el brutal ataque que sufrió justo en el momento en el que se disponía a intervenir en una conferencia. Allí fue operado y ahora se encuentra en estado grave, conectado a un respirador. "No hay buenas noticias, Salman perderá probablemente un ojo y tiene cortados los nervios de un brazo, y el hígado también fue apuñalado y está dañado", ha explicado su agente Andrew Wylie en 'The New York Times'.

El ataque

Como se puede ver en el vídeo de la parte superior, Rushdie se dispone a intervenir en la conferencia cuando un hombre saltó al escenario. "Empezó a apuñalarlo", explica Pilar Pintagro, una testigo del momento, quien detalla: "La primera fue cerca del cuello y la sangre comenzó a salir".

"La primera puñalada fue cerca del cuello"

En ese instante, un grupo de personas inmovilizó al atacante mientras otro atendía al escritor, entre ellos un doctor. Salman fue entonces trasladado en helicóptero a un hospital de Pensilvania, donde fue operado durante más de 6 horas.

El agresor

El presunto atacante es Haidi Matar, un joven de 24 años. No se conoce todavía si su motivación fueron los 3 millones de recompensa que Irán ofrecía por la cabeza del escritor, al que acusa de blasfemia por su obra. Tal y como explica Eugene Staniszewski, policía de Nueva York, lo que se sabe del sospechoso es que es un hombre nacido en California y residente en Nueva Jersey que simpatiza con el Gobierno iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, los investigadores creen que actuó en solitario, pero se está investigando su vivienda en búsqueda de pruebas.

Rushdie llevaba décadas recibiendo amenazas de muerte. Precisamente, en el evento en el que fue agredido iba a hablar de su experiencia como exiliado en Estados Unidos y la libertad de expresión creadora que tiene en ese país.

Celebración en Irán

Este ataque está siendo celebrado hoy en los medios oficiales iraníes, el país que puso precio a su cabeza por haber escrito la obra 'Los versos satánicos', una novela en la que combina la ficción con la reflexión filosófica y el humor, y considerada por los musulmanes como un insulto al 'Corán'. De hecho, uno de los periódicos titula en portada 'Satán, de camino al infierno', mientras que otros alaban la acción del agresor, que fue detenido inmediatamente.