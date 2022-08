El delicado estado de salud de Salman Rushdie: sobrevive con respiración asistida

El escritor Salman Rushdie fue atacado este viernes cuando se disponía a intervenir en una conferencia en Nueva York. El escritor fue trasladado en helicóptero a un hospital de Pensilvania donde fue operado durante más de seis horas.

Ahora se encuentra en estado grave y conectado a un respirador. Rushdie sobrevive con respiración asistida, según dijo su agente, Andrew Wylie, en un mensaje al diario 'The New York Times'. "No hay buenas noticias, Salman perderá probablemente un ojo y tiene cortados los nervios de un brazo, y el hígado también fue apuñalado y está dañado", señaló el agente.

El agresor ya está detenido. Se trata de Haidi Matar, de 24 años. Un hombre nacido en California y residente en Nueva Jersey. Simpatizante del gobierno iraní y de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los investigadores creen que actuó solo, pero investigan su vivienda en busca de pruebas.

El escritor indio-británico Salman Rushdie lleva décadas amenazado de muerte por su obra 'Los Versos Satánicos'. Una novela en la que combina la ficción con la reflexión filosófica y el humor, y considerada por los musulmanes como un insulto al Corán.

El gobierno iraní incluso llegó a ofrecer una recompensa por su vida. Este sábado, algunos medios extremistas iraníes elogian el ataque contra el escritor y felicitan al hombre que atacó, titulan, a un enemigo de Alá.

Condenas por parte de España

El Gobierno ha condenado el ataque al escritor británico de origen indio Salman Rushdie y recuerda que el extremismo es una amenaza para la democracia y hace que las sociedades se vuelvan inhabitables.