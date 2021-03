Retiran una figura de Donald Trump en un museo de cera en Texas porque recibía arañazos y puñetazos

Aunque Donald Trump ya no es presidente de Estados Unidos, sigue siendo una figura muy polémica y odiada por muchas personas. No hay más que ver que hasta las figuras que le representan en un museo desencadenan reacciones de odio entre muchos de sus visitantes.

Es lo que ha pasado en un museo de cera Louis Tussaud en San Antonio, Texas. Los responsables del museo se han visto obligados a retirar la figura del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, y la han trasladado a un almacén por los ataques que recibía.

Sin embargo, parece que es algo habitual en este museo y que Trump no es el único presidente que ha sufrido la ira de los visitantes: "Las figuras políticas, en particular los presidentes de Estados Unidos, siempre han sido un problema", explica Clay Stewart, gerente regional de Ripley Entertainment a 'The Mirror'.

La gente se ceba con los presidentes de Estados Unidos

Por lo que dice la gerente del museo los presidentes norteamericanos son la diana preferida: "Siempre hemos tenido problemas con la sección presidencial porque no importa qué presidente fuera, Bush, Obama o Trump, a todos les han golpeado".

Los visitantes que golpearon la figura dejaron marcas profundas permanentes, por lo que decidieron que lo mejor era almacenar la figura, la cual se exponía junto a una de Vladimir Putin y otra del dictador norcoreano Kim Jong-un.

Stewart ha explicado que mucha gente que visita el museo es agresiva con los presidentes porque son partidarios extremistas de un partido político: "A Obama le tuvimos que reemplazar 6 veces las orejas". Además, el responsable del museo ha informado que están fabricando una del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden.