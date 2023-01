La respuesta de la chica que dio su número de teléfono incompleto a un joven: "Puede que no seas tan listo..."

Es una historia romántica más propia de película que de la realidad. Todo empezó en una noche cualquiera en la que un chico y una chica hablaron en mitad de una fiesta. Ambos se entendieron, parece que se gustaron y al término de la noche la joven le dio al chico de 22 años en un papel su número de teléfono con el siguiente mensaje: "Llámame. Créeme, merezco la pena".

La chica le dio un número de teléfono incompleto

Sin embargo, cuando el chico miro el papel para contactar con ella se encontró con un problema: faltaban dos números. La joven le dio un papel con 10 cifras pero dos de ellas eran asteriscos por lo que el chico se decidió a buscar todas las combinaciones posibles para poder contactar con ella.

Fue en ese momento cuando el primo del joven, Henpecked Hal (usuario de Twitter), compartió la historia en redes sociales y enseguida se hizo viral. Fue hace 3 días cuando publicó el primer mensaje relacionado con la historia y a día de hoy suma casi 800.000 me gustas.

"Mi primo de 22 años conoció a la chica de sus sueños en un bar y todo va bastante bien", dijo el usuario acompañando el mensaje con las fotografías de una lista que se hizo su primo para averiguar la combinación exacta del número de teléfono de la chica.

A pesar de que pidió ayuda a las redes sociales no encontraron la combinación pero tras el revuelo generado por los tuits fue la propia chica, Jackie, la que escribió al primo del joven, este le preguntó por su número completo y esta respondió: "Puede que no sea tan listo como cree. Dame su número, me haré cargo de esto".

Jackie contactó con el primo del joven

Más tarde, Hal escribió en Twitter: "Y para las personas que dicen que es arrogante (Jackie)... o lo que sea: estos niños hablaron durante una hora sobre un interés compartido en crímenes reales, misterios, etc. Mi primo se jactó de que siempre resuelve el caso antes de que termine el programa. Creo que ella es genial", dijo el usuario de Twitter. De ahí la respuesta de la chica, que le dio su número incompleto no para que buscara combinaciones sino para que resolviera un acertijo.

Parece que finalmente ambos jóvenes pudieron hablar pero no sabemos cuál era el misterio ya que la chica no quiso revelar los dos número restantes públicamente.