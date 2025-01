El enfado de Trump tras las palabras de una predicadora en la Iglesia: "La gran mayoría de los inmigrantes no son criminales"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su descontento este martes tras asistir al tradicional servicio religioso en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en Washington. El evento, que clausuraba su toma de posesión, estuvo marcado por un sermón de la obispa Mariann Edgar Budde, quien instó al mandatario a mostrar "piedad" hacia los migrantes y el colectivo LGTBIQ+.

Durante su intervención, Edgar Budde centró su mensaje en la necesidad de proteger a los grupos más vulnerables en el país. "Hay niños gays, lesbianas y transgénero en familias demócratas, republicanas e independientes que temen por sus vidas", declaró la obispa desde el púlpito, en un mensaje que pareció incomodar visiblemente a Trump.

En otro momento del sermón, la obispa dirigió su atención a los inmigrantes, criticando las políticas de deportación del presidente: "Aunque no sean ciudadanos o no posean la documentación adecuada, la gran mayoría no son criminales. Le pido que tenga piedad, señor presidente, de aquellos cuyos hijos temen que sus padres sean deportados".

La escena, presenciada por el vicepresidente J.D. Vance y otros altos cargos de la administración, dejó a Trump notablemente molesto, desviando la mirada al suelo en repetidas ocasiones.

"No ha sido un buen servicio"

A la salida del acto, Trump calificó la ceremonia como "no demasiado emocionante" y expresó su desacuerdo con el enfoque del sermón. "No ha sido un buen servicio. Podrían hacerlo mucho mejor", señaló ante los periodistas.

Estas declaraciones contrastan con la postura de su administración, que en los últimos días ha aprobado una serie de órdenes ejecutivas que endurecen las políticas migratorias y eliminan programas de diversidad e inclusión.

Algunas medidas de Trump

Entre las medidas recientes de Trump, destaca la eliminación de restricciones para realizar redadas migratorias en colegios, hospitales e iglesias, instauradas inicialmente por Barack Obama en 2011 y reforzadas por Joe Biden. Según Benjamine Huffmann, secretario interino de Seguridad Nacional, estas nuevas políticas permitirán que "los criminales ya no puedan esconderse" en lugares considerados anteriormente como sensibles.

La administración también planea desmantelar progresivamente los programas de parole humanitario, que habían permitido a más de 1,5 millones de migrantes residir y trabajar temporalmente en el país. "Cada caso será valorado individualmente para garantizar la seguridad nacional y reforzar la aplicación de las leyes migratorias", explicó Huffmann en un comunicado.

Tensión entre la iglesia y la administración Trump

El mensaje de Edgar Budde no solo expuso una clara oposición a las políticas del presidente, sino que también reflejó la creciente brecha entre sectores religiosos y la Casa Blanca. Al dirigirse al mandatario, la obispa destacó la importancia de los inmigrantes en la economía: "Recogen los cultivos, limpian oficinas, lavan platos en restaurantes y trabajan en hospitales. No serán ciudadanos, pero son fundamentales para nuestro país".

Trump, visiblemente incómodo, compartió comentarios en voz baja con su vicepresidente durante el sermón. A pesar de su descontento, el mandatario no respondió directamente a las palabras de Edgar Budde durante el acto.

En apenas unos días de mandato, Trump ha dejado clara su intención de endurecer las políticas migratorias y limitar los derechos de los colectivos más vulnerables. Este sermón, lejos de pasar desapercibido, se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre la administración y sectores religiosos críticos con sus decisiones.

