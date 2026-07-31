La cónsul de Marruecos en Canarias se despide en la celebración del 27º aniversario de la llegada al torno de Mohamed VI

La cónsul de Marruecos en Canarias ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria el 27º aniversario de la llegada al trono de Mohamed VI, el rey de Marruecos. Al acto, celebrado en el Hotel Santa Catalina han asistido más de 150 personas entre representantes del sector empresarial, político y social, y autoridades civiles y militares marroquíes y españolas.

Fatiha El Kamouri que ejerce de anfitriona por cuarto y último año, ha declinado hacer declaraciones sobre la crisis migratoria de Ceuta. Quien sí ha dedicado unas palabras a la situación que está viviendo la ciudad autónoma ha sido el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que al comenzar su intervención ha afirmado que: "En estos años ha habido unas magníficas relaciones con Marruecos que espero que se sigan consolidando a pesar de que hoy, no puedo evitar expresar que hoy es un día complicado y esperamos de las autoridades marroquíes, como han expresado públicamente el compromiso de ayudar a volver a la normalidad en la frontera con la ciudad autónoma de Ceuta".

Pestana destacó en su discurso la ayuda de España a la apertura de Marruecos y las "magníficas relaciones". "Ese progreso beneficia a ambas orillas y esperamos seguir así", afirmaba el delegado del Gobierno en Canarias.

Por su parte la actual cónsul de Marruecos en las Islas Canarias destacaba en su discurso el camino recorrido por Marruecos en estos años: "La economía marroquí ha demostrado resiliencia con un crecimiento real". "Marruecos ha avanzado de manera notable en el ámbito de la protección social", destacaba Fatiha.

"Sé que mucha gente de Marruecos estaba con nosotros en esa final"

Pestana también hacía alusión al próximo mundial de fútbol 2030, organizado principalmente por Marruecos, España y Portugal, recordando que hace un año habló de la Selección Española y que hoy en cambio puede hablar de la campeona del mundo de fútbol: "Sé que muchísima gente de Marruecos estaba con nosotros en esa final".

Pestana destacaba también en su intervención, que Canarias y Marruecos comparten una posición estratégica que es clave: "Con esperanzas de abrir vías de transporte, líneas marítimas que aperturen el comercio". El delegado del Gobierno concluía su intervención con el deseo de que el Reino de Marruecos continúe su senda de crecimiento, y le deseaba suerte a la cónsul en su nueva etapa: "Nuestra querida cónsul sigue su carrera profesional, tendrá otros destinos, le deseamos éxitos".

La intervención de la cónsul concluía entre aplausos con una despedida tras cuatro años en el cargo: "Tras haber tenido el honor de desarrollar las funciones de cónsul general del Reino de Marruecos en las Islas Canarias, deseo anunciar con gratitud la terminación próxima de mi misión".

El acto se ha desarrollado en la noche de este jueves 30 de julio en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria, convertido un año más en espacio de celebración y unión entre el Reino de Marruecos y las Islas Canarias. No faltó la decoración, las vestimentas con trajes tradicionales y una degustación para los invitados de la gastronomía típica del país.