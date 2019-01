¿Puede retrasarse la salida del Reino Unido de la Unión Europea?

Retrasar la salida del Reino Unido sí es posible, primero lo tendría que solicitar Londres y debería contar con el visto bueno de los 27, es decir, de todas las capitales. El problema es que no hay mucho margen para retrasarlo porque el día 26 de mayo son las elecciones europeas y hay consenso en que el Reino Unido ya no debe participar en esos comicios.

El Gobierno británico mantiene para el 15 de enero la votación en la Cámara de los Comunes sobre el pacto para la salida de Reino Unido de la Unión Europea y descarta aplazar la fecha prevista para el inicio del proceso, el 29 de marzo, según ha contado este martes un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May , tras una reunión con varios ministros destacados.

May ha vuelto a trasladar a los miembros de su Gobierno que el Ejecutivo no tiene previsto aplazar la fecha prevista para el Brexit, el 29 de marzo de 2019, dos años después de haber invocado el Artículo 50 del Tratado de Lisboa. El portavoz de May ha dicho que esa idea puede haber sido abordada por las autoridades comunitarias pero no por las británicas.

"Sometido a la aprobación parlamentaria de una moción, el debate comenzará mañana. La primera ministra dijo que cerrará el debate el próximo martes, que es el 15 de enero, cuando se celebrará la votación", ha señalado.

La Cámara de los Comunes tenía previsto votar en diciembre el acuerdo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea cerrado por May con los 27 pero decidió aplazar la sesión ante la posibilidad de que el pacto fuera rechazado por la mayoría de los diputados.

El diario 'The Daily Telegraph' informó el lunes de que las autoridades británicas habrían consultado a las comunitarias sobre la posibilidad de retrasar la fecha de aplicación del Brexit, un extremo que no ha querido confirmar el Gobierno que lidera May.