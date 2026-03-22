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Justin Timberlake

Se publica el vídeo de la detención de Justin Timberlake al conducir borracho: "Estoy de gira mundial"

Las imágenes fueron grabadas por la cámara corporal de un agente en junio de 2024. Se difunden ahora tras llegar a un acuerdo entre el cantante y la fiscalía.

El actor y cantante Justin Timberlake

El actor y cantante Justin TimberlakeGtres

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Lucía Hernández
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Este fin de semana, las imágenes de la detención del cantante Justin Timberlake se han difundido. En el vídeo se muestra a Timberlake tambaleándose ante los agentes que le realizaron la prueba de alcoholemia.

Después de la detención, uno de los agentes le preguntó al actor y cantante el motivo de su visita a la ciudad. Él le dijo que estaba de gira mundial y el oficial le pregunta "¿Haciendo qué?", a lo que Timberlake le dice que "es difícil de explicar". Más tarde añade "gira mundial. Soy Justin Timberlake". El agente replica: "¿Usted es Justin Timberlake? ¿Lleva consigo su licencia?".

Según avanzan las imágenes, se ve a Justin Timberlake teniendo dificultades para cumplir con lo que le indicaban los agentes. Le pedían que caminara en línea recta, apoyando primero el talón y luego la punta del pie, y que se mantuviera de pie sobre una pierna.

El artista se disculpó varias veces mientras seguía las instrucciones: "Tengo el corazón acelerado". "Estoy un poco nervioso", agregó. Tras ver que le detenían y una vez sentado en el coche patrulla preguntó: "¿Por qué me están arrestando?".

Finalmente, Timberlake se declaró culpable de un cargo menor por conducir ebrio y fue condenado a cumplir servicio comunitario, además de dar una disculpa pública como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Informe policial de la detención

El 18 de junio de 2024, detienen a Justin Timberlake en Los Hampton (Nueva York), tras saltarse una señal de stop. Los agentes le obligaron a desviarse hacia el carril derecho en su BMW X7. El informe policial fue concluyente: El cantante apestaba a alcohol y era incapaz de seguir las instrucciones indicadas.

Según recogió el Daily Mail a través de los documentos policiales, Timberlake se negó tres veces a someterse a la prueba de alcoholemia. Después de ser obligado a hacerla, no quiso firmar el documento en el que se registraba su renuncia.

Michael Arkinson, oficial a cargo del caso, explicó que el cantante mostraba síntomas de embriaguez: "ojos inyectados en sangre y vidriosos, un fuerte olor a bebida alcohólica en su aliento, incapacidad para dividir la atención y un andar inestable".

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