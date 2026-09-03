George Clooney carga contra Trump en el Festival de Venecia: "EE.UU. está gobernado por las personas menos cualificadas"

El Festival de Venecia ha desplegado la primera alfombra roja de su 83 edición con el actor, director y productor estadounidense George Clooney, que ha acudido a la ceremonia acompañado de su mujer, Amal, para recoger el León de Oro honorífico a toda su trayectoria.

El actor estadounidense George Clooney ha lamentado que su país se haya convertido en una 'caquistocracia' "gobernado las personas menos cualificadas" pero espera que "con un poco de suerte" se recuperará "una cierta normalidad" en 2028, año en el que se celebran las elecciones presidenciales. "Yo suelo ser muy optimista, pero sí, creo que estamos atravesando un momento desafortunado. Aunque creo que vamos a superar todo esto", afirmó el actor en la rueda de prensa previa a que la Mostra le entregue esta noche un León de Oro honorífico.

El actor no ha dudado además en acercarse a los fotógrafos y en tomarse fotos con ellos una foto de grupo, tomando prestada una de sus cámaras para retratarlos.

Discurso de Clooney

Nostálgico, reivindicativo y agradecido a las oportunidades que el mundo del cine le ha ofrecido: así se ha mostrado el actor, productor y director estadounidense al recoger en Venecia el León de Oro honorífico a su trayectoria, con un discurso que cargó contra quienes quieren instigar la desconfianza entre la ciudadanía. "Estamos viviendo un momento en el que quienes tienen el poder, quienes tienen más dinero, nos dicen que debemos tenernos miedo unos a otros, que debemos desconfiar los unos de los otros. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad?", afirmó en la jornada inaugural de la Mostra.

La historia, recalca Clooney, nos deja una lección: "Los primeros a los que los autoritarios intentan silenciar no son los políticos. Son los periodistas que hacen preguntas. Son los artistas que se niegan a aceptar respuestas fáciles. Son los cineastas, escritores, actores y músicos que insisten en que alguien a quien nunca has conocido, de quien no sabes nada, merece nuestra empatía", afirma.

"Las historias siempre son peligrosas para quienes se sirven del miedo", ha agregado el intérprete de filmes como 'Syriana', película por la que ganó un Óscar en 2006 al mejor actor de reparto, y responsable de otros como 'Argo', que logró en 2013 la estatuilla a la mejor película y en la que él participó como productor.

Quienes tienen miedo de los libros, de la música y de las historias, según Clooney, "nunca son los héroes de la historia". "Así que sí, las películas no detienen las guerras. No hacen bajar la inflación. No arreglan las elecciones. Pero sí hacen algo extraordinario: nos recuerdan que un desconocido nunca es realmente un desconocido y que quizá sea el héroe de la historia de otra persona", ha declarado envuelto en aplausos.

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