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Prisión preventiva a una empresaria por falsificar el pasaporte de Ronaldinho en Paraguay

Dalia López fue arrestada tras permanecer prófuga durante seis años por, supuestamente, falsificar pasaportes. Entre ellos, el de Ronaldinho.

Inauguraci&oacute;n del Paseo de las Estrellas de Castelldefels (Barcelona)

Inauguración del Paseo de las Estrellas de Castelldefels (Barcelona)Europa Press

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Lucía Hernández
Publicado:

Este viernes, un juez paraguayo ordenó prisión preventiva para la empresaria Dalia López, de 55 años, quien fue capturada tras haber estado seis años prófuga. Se le acusa por, presuntamente, falsificación de pasaportes, entre ellos, el del exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano, según informan medios locales.

Raúl Esteban Florentín, juez penal de Garantías, resolvió que López estará durante diez días en el Departamento de Judiciales de la Policía y luego será trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad, de la ciudad de Emboscada (centro), informó el diario 'Última Hora'.

Prófuga durante seis años

La empresaria había estado prófuga desde marzo de 2020, y fue capturada el pasado jueves, 2 de abril, en un allanamiento a una vivienda de lujo de Asunción. Estaba acusada de presunta "producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal", señala la Fiscalía.

Durante una audiencia de imposición de medias, la defensa de López solicitó el arresto domiciliario, pero este fue rechazado por el juez. Adrián Salas, abogado de la acusada, comentó en la radio '780 AM', que para evitar que su clienta fuera a prisión, ofrecieron como garantía un inmueble valorado en "más de un millón de dólares". Salas declaró a la prensa que la acusada estuvo prófuga de la justicia porque, supuestamente, había recibido "amenazas" por vía telefónica. No se especificó el origen. Según 'ABC Color', la defensa de López también argumentó que la empresaria se encuentra en un "delicado estado de salud".

Dalia López había contratado a Ronaldinho para ser parte de un acto benéfico en 2020, en Paraguay. El exfutbolista y su hermano ingresaron el 4 de marzo de ese mismo año con pasaportes paraguayos originales que fueron manipulados bajo los nombres de Ronaldo de Assis y de su hermano Roberto de Assis. Por ello, fueron detenidos y estuvieron medio año privados de libertad.

Regreso a Brasil

Ronaldinho y su hermano estuvieron casi un mes en la cárcel de la Agrupación Especializada de la Policía de Asunción y tras el pago de una fianza conjunta de 1.600.000 dólares, un juez les concedió arresto domiciliario en un lujoso hotel de la capital.

Ambos hermanos volvieron a Brasil el 25 de agosto tras pagar 200.000 dólares, bajo el concepto de "reparación social" y dar por extinguidos su procesos, según el dictamen del juez del caso. En 2020, la Fiscalía señaló a López como presunta integrante de una organización criminal estructurada para "facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso", con el fin de "generar negocios jurídicos y/o beneficios patrimoniales".

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