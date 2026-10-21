El príncipe Harry quiere reconciliarse con su familia, pero advierte: "Algunas personas no quieren que funcione"

El príncipe Harry vuelve a tender la mano a la familia real británica. Después de años de desencuentros con su padre, el rey Carlos III, y su hermano, el príncipe Guillermo, el duque de Sussex ha reconocido que su mayor deseo es recuperar la relación con ellos. Sin embargo, también ha dejado entrever que no todos estarían dispuestos a dar ese paso.

En una entrevista concedida a la revista GQ, grabada a finales de septiembre y publicada este martes, Harry ha insistido en que quiere dejar atrás los conflictos familiares, aunque reconoce que algunas heridas son difíciles de cerrar.

Harry reconoce que las heridas familiares siguen abiertas

"Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es la reconciliación. Ese es el punto clave", ha asegurado. El príncipe admite que "las cicatrices permanecen para siempre", pero considera que no merece la pena prolongar indefinidamente los enfrentamientos. "Pero sí, para mí, ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de las personas como para seguir con problemas familiares", ha explicado.

Preguntado por si echa de menos la relación que mantenía anteriormente con su padre y su hermano, Harry no ha ocultado sus sentimientos: "Sí, por supuesto. Es otro tema con el que muchísimas personas se identifican: Hay desacuerdos entre hermanos, hay relaciones rotas entre los hijos y sus padres, entre los hijos y uno de los padres".

¿Por qué ha regresado Harry al Reino Unido?

Durante la conversación, el duque de Sussex también ha explicado que su regreso al Reino Unido junto a Meghan Markle y sus hijos responde, en parte, al deseo de estar "más cerca" de su familia. La relación con Guillermo continúa especialmente deteriorada. Según la información publicada, los hermanos llevan años sin hablarse y no se les ha visto juntos públicamente desde la coronación de Carlos III en 2023.

Con su padre, en cambio, podría haberse producido un acercamiento después de que Harry asegurara el año pasado que el monarca no le dirigía la palabra.

Una ruptura que comenzó en 2020

El distanciamiento familiar se remonta a la decisión de Harry y Meghan de abandonar sus funciones como miembros activos de la realeza en 2020 y trasladarse a Estados Unidos. Después llegaron la entrevista con Oprah Winfrey, el documental de Netflix y las revelaciones del príncipe en su autobiografía, En la sombra, donde relató, entre otros episodios, una discusión con Guillermo que habría terminado en una agresión física.

Ahora, Harry insiste en que su prioridad es reconstruir los vínculos familiares. Tras algunas de sus declaraciones, un portavoz de los Sussex ha aclarado que sus palabras no pretendían atacar a Guillermo ni a ningún otro miembro de la familia real.

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