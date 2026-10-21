Un avión procedente de Barcelona alerta de un problema en los frenos y revienta dos neumáticos al aterrizar en Chicago

Un avión de American Airlines que cubría la ruta Barcelona - Chicago sufrió un reventón en dos de sus neumáticos tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional O’Hare, después de que los pilotos alertaran de un posible fallo en los frenos.

La aeronave, un Boeing 787-800 que operaba el vuelo AA41, transportaba a 234 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Según informó la FAA en un comunicado, la tripulación "informó de un problema con los frenos y posteriormente de un neumático reventado" tras aterrizar sin incidentes.

En una grabación del control de tráfico aéreo difundida por ATC.com, uno de los pilotos dijo: "Tenemos un freno derecho que podría estar rozando". Por lo que ante este incidente, los pilotos declararon una emergencia y detuvieron el avión en la pista.

El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que el vehículo aéreo terminó con dos neumáticos reventados. Aunque la aerolínea aseguró que no hubo heridos, los bomberos trasladaron a una persona a un hospital, pero apuntaron que se encontraba en buen estado.

Un fuerte estruendo

Los pasajeros abandonaron el avión utilizando las escaleras y fueron trasladados en autobuses hasta la terminal, según detalló la FAA. Uno de ellos, John Abbate, relató a ABC News que en el momento del aterrizaje "hubo un estruendo muy fuerte cuando aterrizamos. Fue muy duro".

Explicó que el avión se detuvo al final de la pista y permaneció inmóvil durante un tiempo: "Nos preguntábamos por qué no avanzábamos. Entonces el capitán anunció que había neumáticos reventados en el lado izquierdo del avión".

Investigan las causas

La compañía retiró el avión del servicio para que su equipo de mantenimiento lo inspeccione. "La aeronave ha sido retirada de servicio para ser inspeccionada por nuestro equipo de mantenimiento", indicó la compañía en un comunicado.

La aerolínea también agradeció la actuación de sus empleados y se disculpó con los pasajeros: "Agradecemos a los miembros de nuestro equipo su profesionalismo y pedimos disculpas a nuestros clientes por lo sucedido". Por su parte, la FAA ha confirmado que investigará las causas del problema con los frenos y del reventón de los neumáticos.