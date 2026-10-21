Donald Trump y su nueva ocurrencia: convertir la sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere convertir la actual sala de prensa de la Casa Blanca en una piscina y habría declarado en una reunión privada según a revelado 'The New York times', que quiere que este sea su "último legado".

El periódico citado, declara que Trump se lo habría planteado en varias ocasiones a su exsecretaria de Prensa, Karoline Leavitt, quien renunció hace varios meses de su cargo.

Una sala de prensa convertida en piscina

La sala de prensa James S. Brady es el lugar de trabajo diario de los periodistas que cubren la Casa Blanca desde hace más de cincuenta años, por lo que sustituir ese espacio sin ofrecer una alternativa supondría, en la práctica, expulsar a la prensa del complejo presidencial.

La propuesta recuperaría el uso original de ese espacio, donde el expresidente Franklin D. Roosevelt mandó construir en 1933 una piscina cubierta como parte de la terapia para sus piernas, afectadas por poliomielitis. Richard Nixon hizo cubrir posteriormente la piscina para habilitar la sala de prensa, inaugurada en 1970.

Desde el primer mandato de Trump se ha barajado la posibilidad de sacar a la prensa del Ala Oeste de la Casa Blanca y trasladarla al cercano Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower.

Batalla contra la prensa

Trump, muy crítico con los medios de comunicación tradicionales, mantiene una batalla judicial para intentar impedir el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico, a los que acusa de difundir "noticias falsas" sobre él.

Aunque el mandatario suele comparecer a diario ante la prensa, también protagoniza frecuentes rifirrafes con los reporteros, como ocurrió este martes, cuando mandó callar a uno de ellos y lo llamó "enfermo".

No es la primera obra que plantea del propio presidente, con anterioridad, planteó construir un gran salón de baile que obligó a derribar el Ala Este.

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