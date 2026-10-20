Las confesiones de Charles Spencer sobre la muerte de Diana de Gales: "La gente de la Familia Real estaba muy celosa de ella"

Casi treinta años después de la muerte de Diana de Gales, Charles Spencer reivindica su derecho a hablar de su hermana, como “testigo de la historia”. El noveno conde Spencer recibe a Antena 3 en Londres para contar su privilegiada perspectiva de una vida "única, dramática y fuera de control”. Con un punto de timidez insólito para quien en 1997 había leído ante una audiencia de 2.500 millones de personas una elegía que sacudió los cimientos de Buckingham, se disculpa por no poder estrechar su mano derecha, vendada. Extremadamente educado, elocuente y de habla pausada, continúa sorprendido ante la inusual reacción, significativamente severa, de The Firm (‘La Empresa’, como se conoce popularmente a la familia real en el Reino Unido) a su libro, ‘El canto del cisne. Diana, mi hermana’.

¿Qué ha supuesto revivir todo lo acontecido en torno a la muerte de Diana?

Cuando Diana murió, la tragedia de su muerte se convirtió en un evento global, en vez de algo familiar. Por supuesto, es una reacción maravillosa que refleja lo especial que era Diana, pero como familia, creo que no tuve el espacio o el tiempo para el duelo, así que escribir me ha ayudado a hacerlo, mucho tiempo después, por supuesto.

No pretendía que fuera un experiencia catártica y egocéntrica, pero he sentido que había partes de mí, pequeñas piedrecitas que permanecieron y escribir permitió que todo se desbloqueara y me siento mucho mejor ahora.

En usted, se nota la profunda animadversión que le genera la Familia Real, no como institución, sino a nivel personal

Siempre he sido capaz de distinguir la Corona, en calidad de su posición como jefe de Estado, es algo muy positivo, lo tenéis en España, aunque es diferente, creo que vuestros monarcas están más próximos al pueblo que los británicos, en lo que es el día a día.

La familia es la familia, y la Familia Real es una familia, y una de las cuestiones difíciles en la actualidad es cómo crías a una familia entera para creer que son superiores a otras personas. Esto es lo que siempre he encontrado más difícil, y el comportamiento que surge de ahí.

Así que aunque me gusta la idea de un jefe de Estado que es apolítico, las preguntas surgen cuando le dices a la gente que tiene derecho a comportarse de una manera determinada. Siempre he tenido un problema con esto.

Creo que uno de los motivos por los que la gente en España, en todo el mundo, conectaba con Diana es porque tenía lo que yo mismo denominé en la elegía esta aproximación de ausencia de clase, más empática y centrada en la gente; y no estoy seguro de que la Familia Real Británica haya valorado estos principios de la misma manera.

Siempre habla del concepto del servicio que su familia tuvo siempre, ¿es esto lo que le permitió a Diana seguir adelante?

Mi familia es ligeramente diferente a otras familias aristocráticas británicas, en el sentido de que el servicio era a la nación, a través de la Corona, no solo a la Corona. Siempre hemos sido una familia patriótica, y Diana ciertamente era muy patriótica.

Me encanta el hecho de que siempre fue muy leal a la reina, Diana la admiraba mucho y quería hacer un buen trabajo, que la reina aprobase. Y siempre fue el caso, no importa lo difícil que hubiese sido el matrimonio, Diana era ferozmente leal a la Corona y a la reina.

Hace 45 años, el mundo era un lugar muy diferente, mucho más misógino, Diana era vista como esta chica guapa, que de repente entra en esta familia y que tenía que buscar su sitio, muchas veces sin ninguna ayuda. Y el hecho de que lo consiguió es la prueba de su coraje.

"Hace 45 años, el mundo era un lugar muy diferente, mucho más misógino"

¿Cómo le ha sentado la respuesta de Buckingham a sus alegaciones sobre cómo reaccionó Carlos a la muerte de Diana?

Me quedé muy sorprendido de que reaccionaran, porque reaccionaron a lo que había destacado un tabloide de la parte más sensacionalista de mi libro.

Pero tengo ni la más mínima duda de que lo que escribí es verdad y desde que todo esto derivó en un debate tan caliente, muchos amigos se me han acercado con affidavits firmados que atestiguan que hace 30 años les había hablado ya de esas mismas palabras.

Así que yo nunca he dudado de la verdad. Lo que me gustaría enfatizar es que esos pasajes estaban solo en el libro porque encajan en la narrativa, no están ahí de manera superflua, no eran insultantes, eran fundamentales para la narrativa. Para explicar de dónde vino la elegía, no podía dejar esos aspectos fuera, eran absolutamente fundamentales.

El lenguaje de palacio ha sorprendido. Atribuye al duelo su percepción

No estoy seguro de que las palabras del rey fuesen sabias, eran obviamente reactivas y emocionales, así que supongo que lo que pasó es que toqué fibra, es la única explicación a la que puedo llegar.

Lo que -el comunicado del rey- hizo fue forzarme a salir públicamente para defender mis palabras, porque tenía que garantizar que esto había pasado, pero mucha gente se ha quedado sorprendida por la manera matizada, equilibrada con que lo planteo.

Tengo 62 años, estoy en paz con mi mundo, mi vida, mi familia, etcétera, no estoy intentando causar problemas, solo quiero escribir un libro que sea una celebración de mi hermana, mientras tengo mis recuerdos, la capacidad de escribir.

Parte de la reacción creo que se debe a que el rey se quedó muy disgustado con mi elegía hace 30 años. Mi libro ha reactivado su resentimiento.

¿Cómo fue escribir esa elegía?

Tuve que leerla de nuevo para el libro, no la había mirado en 29 años. Fue interesante, la pronuncié a la misma edad que mi hijo tiene ahora y lo que me gusta es que, aunque no es perfecta, es honesta. Cuando me preguntan si me hubiera gustado cambiar algo, la respuesta es no, porque salió directamente del corazón, y tengo que apoyarlo por eso.

¿Debería la Familia Real haber protegido más a Diana?

Hubo un fracaso a la hora de ayudarla, no necesariamente solo por parte de miembros de la familia real, sino del sistema del Palacio de Buckingham.

Adoptaron una visión muy condescendiente de esta chica joven, de una familia aristocrática, que debería sentirse afortunada por haber sido elegida para casarse y que debería simplemente seguir adelante con la vida como ellos la concebían.

Pero Diana no era así, la minusvaloraron, tenía opiniones robustas e independientes, y una vez que tuvo la confianza de que la ciudadanía la quería, se sintió capaz de lanzarse a su propia vida pública. Y no fueron capaces de gestionar esto.

"La gente de la Familia Real estaba muy celosa de Diana"

Creo que la gente de la Familia Real estaba muy celosa de Diana, porque tenía este magnetismo de estrella, y esto fue inesperado e inoportuno.

Y hay una tristeza real por el hecho de que la familia real no pensase: “De acuerdo, ella es diferente, pero lo que hace es tan bueno para nosotros, para la Familia Real y para los británicos”. En vez de esto, pensaban: “Obtiene demasiados titulares”.

¿Considera que hay un paralelismo entre el trato de la prensa a Diana con el que reciben las esposas de sus hijos, Kate Middleton y Meghan Markle?

Es muy difícil cuando entras en la Familia Real, al casarte, por la atención extrema que atrae. Y en general, encuentro terriblemente triste cuando veo a cualquier persona que está en el ojo público ser destrozada por la prensa. Porque la británica en particular es particularmente despiadada y es una vergüenza que se olviden de que estas mujeres son personas reales, que tienen sentimientos, que en estos casos tienen hijos pequeños. No es justo.

Yo esperaba que, tras Diana, una generación después, la prensa fuese más amable para las mujeres en el ojo público.

¿Qué le parece la ruptura entre los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Harry?

Diría, como tío, como miembro de la familia, que es siempre triste cuando hay un distanciamiento en una familia, pero creo que siempre es difícil desde fuera. Cuando ves una ruptura familiar, piensas que debe ser por esto, o aquello, lo que sea… y que seguro que se puede arreglar.

Pero cuando ocurre una división familiar, hay tantas rupturas diminutas que no se ven. Y aunque yo siempre creo en la esperanza, no sé los detalles al completo, y los asuntos de familia son siempre muy complicados.

¿Por qué este es el libro que más el importa, de todos los que ha escrito?

Porque quería explicar lo que suponía ser el hermano de Diana, no desde una perspectiva egoísta, sino desde un punto de vista de impotencia, porque su vida era tan pública, tan dramática y tan fuera de control, que es una historia bastante triste. Así que mi deber era ser honesto y ser testigo de la historia. Sin ninguna arrogancia, quizá en 50 años, cuando la gente estudie la figura de Diana, quizá puedan emplear este libro y considerar que hay alguna perspectiva interesante de alguien muy cercano.

Siempre habla de su deseo de corregir cómo se simplifica a Diana, ¿cuál es, de todos los mitos, el que más le molesta?

No me gusta la manera en que mucha gente en Reino Unido, no hablo de la gente normal, hablo de la élite intelectual, siempre descartaron a Diana como alguien que no era inteligente. Quiero dejar claro, lo primero, que es la persona con la mayor inteligencia emocional que me he encontrado, pero también que batallaba con dificultades de aprendizaje no diagnosticadas.

"Siempre descartaron a Diana como alguien que no era inteligente"

Destaco esto por dos motivos: porque es desafortunado batallar en la vida con estos problemas, pero también por celebrar el hecho de que incluso aunque Diana fuese de las últimas de la clase en el colegio, llegó a lo más alto en la vida. Es muy alentador para cualquier persona normal que lo pase mal en el colegio, que se dé cuenta de que la vida es más importante que los resultados de exámenes.

La gente quería un cuento de hadas y Diana se convirtió en esa fantasía global. ¿Cree que ella se lo podía imaginar?

Diana se casó cuando tenía solo 20 años y el día de su boda era como un cuento de hadas. Pero no creo que nadie tuviera idea, cuando se casó, de cómo discurriría su vida, porque nunca había habido nadie como Diana en la familia real británica, por lo que esta fascinación global con ella era única.

El rol que ella misma se labró para ella nunca se había hecho antes, por lo que no creo que ella pudiera haberlo anticipado en absoluto.

Además, Diana tenía una autoestima muy baja, así que creo que ella pensó tan solo en que daría lo mejor de ella. Asumió este increíble rol que se abrió ante ella con una elegancia increíble. No con facilidad, pero con gracia y lo hizo espectacularmente bien.

Si le pudiera decir algo a Diana, una última cosa, ¿qué sería?

Querría que supiese cuánto la querían, no solo su familia, sino el mundo, cuando murió. Porque creo que había sido tan castigada por el trato de la prensa, que probablemente no lo sabía. Creo que se habría quedado completamente anonadada por la reacción a su muerte. Me hubiese encantado que supiera cómo de querida era cuando murió.