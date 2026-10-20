Muere una mujer de 65 años tras el ataque de un tiburón mientras nadaba en una playa

Una mujer de 65 años ha muerto este martes después de sufrir el ataque de un tiburón mientras nadaba en una conocida playa de Sudáfrica. El suceso ha ocurrido en Orient Beach, situada en la ciudad de KuGompo, en la provincia del Cabo Oriental, al sureste del país.

La víctima era una nadadora habitual de la zona y formaba parte de un grupo de personas que frecuentaban estas aguas. Según ha relatado uno de sus compañeros, la mujer se encontraba nadando por su cuenta cuando alertó al resto de que tenía problemas.

Sus compañeros intentaron salvarle la vida

Al darse cuenta de que necesitaba ayuda, varios miembros del grupo se acercaron hasta ella y consiguieron sacarla del agua. Fue entonces cuando observaron que presentaba dos mordeduras, una en el muslo y otra en la parte superior del brazo.

Entre los presentes había un sanitario que trató de asistirla. Sin embargo, pese a los esfuerzos por atenderla, la mujer fue declarada muerta poco después en la misma playa.

El testigo, amigo de la fallecida, ha explicado a la televisión pública sudafricana SABC que la mujer llevaba un dispositivo magnético diseñado para ahuyentar a los tiburones. No obstante, según su relato, parece que el aparato no logró evitar el ataque.

Cierran dos playas tras el ataque del tiburón

El gobierno municipal de Buffalo City ha confirmado lo sucedido a través de un comunicado publicado en Facebook. "Se ha confirmado que esta mañana tuvo lugar el ataque de un tiburón en Orient Beach, lo que resultó en un trágico suceso", han señalado las autoridades.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento ha ordenado el cierre de Orient Beach y Eastern Beach hasta nuevo aviso. También ha pedido a la población que no se bañe en las zonas afectadas. "Las playas de Orient Beach y Eastern Beach permanecerán cerradas hasta nuevo aviso (...) Se insta a los bañistas a extremar las precauciones y a abstenerse de entrar al agua en las playas afectadas", recoge el comunicado.