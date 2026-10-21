Trump anuncia recompensas para quienes delaten casos de fraude fiscal

Es la última promesa de Donald Trump a los ciudadanos estadounidenses: recompensar económicamente a aquellos que ayuden a identificar el uso indebido del dinero de los contribuyentes.

Según explicó el presidente desde el Despacho Oval, el denominado "Programa de incentivos a delatores de fraude" contará con un presupuesto de 25 millones de dólares y ofrecerá 30.000 dólares de recompensa a quien denuncie un fraude fiscal. Los fondos, aseguró, serán administrados por el Departamento de Justicia, con la mediación del mismo Trump.

Según el presidente, en el marco de este programa, quienes proporcionen información que permita recuperar fondos gubernamentales también recibirán una comisión del 1%. Asimismo, añadió que las recompensas podrían ascender a millones de dólares en casos que involucren grandes sumas y sugirió que los periodistas también podrían optar a pagos si ayudan a destapar fraudes. "Estamos hablando de miles de millones e incluso billones de dólares", expresó el presidente.

Así podrán denunciar

Los ciudadanos podrán denunciar estos casos a través de una página web oficial del Gobierno en la que también podrán participar periodistas, profesionales con un trabajo "no muy rentable", según opinó el presidente.

"Tienes que demostrar que fuiste tú, que tú fuiste el autor", explicó y añadió: "Si un periodista delata a alguien, necesitas una aprobación, tal vez de tu maravilloso periódico. Pero si lo entregas, te llevas una comisión del 1 %. Podrías rechazarla, o bien decir: “Dejo el periodismo, esto es demasiado fácil".

El vicepresidente JD Vance, también presente durante el anuncio en el Despacho Oval, afirmó que la iniciativa ayudaría a combatir el abuso de los programas financiados con los impuestos de los ciudadanos, argumentando que el fraude desvía recursos de los estadounidenses que dependen de la asistencia gubernamental y los servicios públicos. "Este tipo de fraude daña profundamente el tejido social de los Estados Unidos. El presidente ha sido claro en que esto debe terminar, y ya se le está poniendo freno", destacó.

Este anuncio llega siete meses después de la creación del grupo de trabajo contra el fraude, dirigido por el vicepresidente JD Vance. El primer beneficiario de este programa fue el creador de contenido conservador Nick Shirley, quien estuvo esta tarde en el Despacho Oval y fue compensado con 10.000 dólares por publicar a finales de 2025 un vídeo donde denunciaba la creación de guarderías falsas para cobrar subsidios federales en el estado de Minnesota.