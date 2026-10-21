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Marruecos negocia la compra de la Honda de David, la cúpula israelí capaz de interceptar amenazas a 300 kilómetros

El sistema, desarrollado por Israel y Estados Unidos, reforzaría la defensa aérea marroquí frente a misiles y drones.

'Cúpula de Hierro' de Israel

Marruecos negocia la compra de la Honda de David, la cúpula israelí capaz de interceptar amenazas a 300 kilómetros | Reuter

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Marruecos sigue reforzando su Ejército y quiere hacerse con uno de los sistemas de defensa aérea más avanzados de Israel. Se trata de la Honda de David, la cual es capaz de detectar y destruir misiles y drones antes de que lleguen a su objetivo.

Según la prensa de ambos países, Rabat e Israel ya estarían negociando la posible incorporación de este sistema a las Fuerzas Armadas marroquíes. La Honda de David tiene un alcance de unos 300 kilómetros y está pensada para interceptar amenazas más grandes y complejas que los cohetes cortos.

La idea de Marruecos es crear una red de defensa aérea con varias capas y ya cuenta con sistemas israelíes como el Barak MX y el Spyder, que sirven para proteger el territorio frente a aviones, helicópteros, drones y armas de precisión.

Si finalmente compra la Honda de David podría responder a amenazas cercanas, así como a proyectiles con más alcance y mayor capacidad de daño.

Su socio militar

La cooperación entre Marruecos e Israel ha crecido desde que normalizaron sus relaciones en 2020, gracias a los Acuerdos de Abraham impulsados por Estados Unidos. Israel se ha convertido en uno de los principales proveedores de armas de Marruecos, solo por detrás de Estados Unidos. Rabat ya ha adquirido equipos de empresas israelíes como Israel Aerospace Industries (IAI) y Rafael, las mismas compañías detrás de varios sistemas de defensa israelíes.

Por otro lado, Marruecos estaría negociando la compra de misiles balísticos LORA, israelíes y de alta precisión, capaces de alcanzar objetivos a más de 400 kilómetros, es decir, lugares como Canarias, Sevilla, Murcia o Ciudad Real.

Sin embargo, la Honda de David fue desarrollada por Israel y Estados Unidos, concretamente por Rafael y Raytheon. Por eso, cualquier venta a un tercer país necesita el visto bueno de Washington. Estados Unidos gestiona estas ventas a través del programa FMS, en el que el país comprador negocia directamente con el Gobierno estadounidense, no con la empresa fabricante.

Aunque dadas las buenas relaciones entre Rabat y la Administración Trump, es probable que la autorización llegue si la negociación avanza.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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