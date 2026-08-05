Vídeo: el momento en el que un tren con 500 pasajeros arrolla un remolque de paja

Un tren con cerca de 500 pasajeros a bordo ha colisionado con un remolque cargado de fardos de paja que permanecía sobre las vías en Polonia. El accidente se produjo después de que el conductor del tractor, que transportaba la carga, se detuviera en mitad del paso ferroviario.

Según la información disponible, el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol en el momento del suceso. El convoy terminó embistiendo el remolque, aunque el impacto no dejó víctimas ni heridos entre los viajeros ni entre el personal del tren.

A pesar de la violencia de la colisión y del elevado número de pasajeros que viajaban en el convoy, el accidente se saldó únicamente con daños materiales.

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