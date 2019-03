Acababa de regresar a casa maltrecho tras 7 años de cárcel y sus familiares le hacen posar junto al retrato que muestra la degradación física que ha sufrido desde su arresto.

Sigler es uno de los 75 disidentes detenidos en la Primavera Negra. Una redada organizada en 2003 por el régimen castrista con el fin de descabezar a la oposición.

Ante la gravedad de su situación física el gobierno decidió darle la libertad y acercar a otros 6 disidentes a cárceles más cercanas a sus domicilios.

Sigler declaraba a su llegada a casa sentir "Alegría porque la salud no tiene precio pero tristeza porque todavía quedan la mitad de los compañeros nuestros que se encuentran en prisión".

A pesar de su debilidad física no se habían minado sus ideales "Independientemente de que me voy a dedicar a mi recuperación, no voy a dejar hacer en ningún momento de luchar por la libertad en Cuba"

Para Sigler, la muerte del disidente Orlando Zapata el 23 de febrero marcó un antes y un después en la imagen del régimen cubano ante el mundo."Ha tenido que haber un muerto para que el mundo entero sepa que aquí en Cuba se violan los derechos humanos".