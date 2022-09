Una presentadora de televisión de Estados Unidos sufre un derrame cerebral en directo

La presentadora de televisión estadounidense Julie Chin vivió uno de los peores momentos de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Presentaba el informativo de KJRH, una filial de la cadena NBC en Oklahoma, cuando empezó a sentirse indispuesta. Ignorando lo que le ocurría, trató de mantenerse firme para continuar presentando, pero se sentía incapaz. Algo le estaba pasando y no podía siquiera hablar con comodidad.

Por ello, dio paso a su compañera de meteorología, pidiendo perdón a los espectadores por no poder continuar en el desempeño de sus labores: "Lo siento, algo me está pasando esta mañana y me disculpo con todos... Sigamos adelante y enviémoslo a la meteoróloga Annie Brown". Así pues, la meteoróloga continuó el informativo mientras ella dejó de presentar, puesto que había perdido la visión de uno de sus ojos parcialmente, lo cual empezó a preocuparla.

Los compañeros del informativo le dijeron que saliera inmediatamente del plató, puesto que no podía seguir presentando en las condiciones en las que se encontraba. Finalmente, ella acudió al hospital para realizarse las pruebas, gracias a que sus compañeros llamaron rápidamente a los servicios de emergencias. Las pruebas desvelaron que había padecido algo que estuvo a punto de costarle la vida: comenzó a sufrir un derrame cerebral en directo.

Relata lo sucedido tras reponerse

Habiendo logrado recuperarse del derrame, Julie Chun ha comentado cómo se sintió cuando empezó a padecer los primeros síntomas del derrame cerebral: "Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde mi mano y mi brazo se hincharon. (...) Supe que tenía un gran problema cuando mi boca no pronunciaba las palabras que estaban justo frente a mí en el teleprónter". Pese al tremendo susto, todo quedó ahí, y ella pudo reponerse satisfactoriamente.

En caso de que una persona sufra un derrame cerebral, debe llamarse inmediatamente a los servicios de emergencias para que esto pongan en una situación de estabilidad al paciente. En caso contrario, y si se tarda mucho en poner bien al paciente, la persona que sufra el derrame cerebral puede llegar a perder parcialmente la vista o el habla durante un tiempo indeterminado, que puede ser cuestión de minutos, horas, días o por tiempo indefinido.