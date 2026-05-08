La OMS confirma que la azafata hospitalizada en Ámsterdam sospechosa por un posible contagio de hantavirus ha dado negativo

La azafata hospitalizada en Ámsterdam por un posible contagio por hantavirus ha dado negativo en un test realizado, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. Por lo que el número de personas contagiadas a raíz del brote surgido en el crucero MV Hondius continúa siendo ocho.

La asistente de vuelo tuvo que ser ingresada en la capital de Países Bajos tras formar parte de la tripulación de un vuelo de la aerolínea KLM, algo confirmado por medios locales y era sospechosa de estar contagiada por hantavirus.

Posible infección

Informaron del ingreso de una azafata por posible infección y agregaron que habría tenido contacto con la mujer neerlandesa que falleció en Sudáfrica a causa del hantavirus.

"La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros pasajeros y nuestra tripulación son siempre nuestra máxima prioridad", recalcaron desde la aerolínea.

KLM confirmó el miércoles en un comunicado que el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente notificó a la compañía que la mujer que falleció por hantavirus en Sudáfrica estuvo "brevemente" a bordo de uno de sus aparatos el 25 de abril en Johannesburgo.

Posible caso en España

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, informa que en el avión que salía de Johannesburgo del que bajaron a la mujer, ya fallecida, contagiada por el virus, viajaban dos personas que tenían como destino España.

Uno de ellos es una mujer ya localizada en Alicante que presenta síntomas. La Generalitat Valenciana, ha activado todos los protocolos y, próximamente, se le realizarán las pruebas pertinentes. “Una de las cosas que sí que se está haciendo por parte de la gente de Salud Pública de la Comunidad Valenciana es empezar a ponerse en contacto con los contactos que ha tenido esta persona”, ha añadido Padilla.

También ha asegurado que había una segunda persona, de procedencia sudafricana, que también tomó el avión que partía de Johannesburgo en el que se encontraba la mujer fallecida por hantavirus, ha indicado que también se podría dirigir hacia Alicante.

Padilla ha explicado que, a esperas de localizarlo, se conoce que el hombre estuvo una semana en Barcelona, pero ya ha retornado a su país natal.

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