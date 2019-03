Las posibilidades para que Assange salga de la embajada sin pisar suelo británico

El Gobierno británico tiene la obligación de extradicar a Julien Assange a Ecuador porque así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo pero el periodista australiano sigue de momento en suelo ecuatoriano y lo va a tener realmente difícil para salir de donde está.

Vive en el primer piso del edificio victoriano de Londres en el que se aloja la embajada del país americano pero la sede diplomática no lo conforma el edificio entero, también está la embajada de Colombia, apartamentos y pisos particulares, es decir, casi todo territorio británico. Por lo tanto, sólo con poner un pie en la escalera o el rellano Assange estaría fuera de la embajada ecuatoriana, se consideraría suelo británico y podría ser detenido.

Assange no tiene muchas alternativas para salir. La primera, el salvoconducto solicitado por Garzón pero el ministro inglés ya ha dejado claro que no es una opción: "No vamos a dar al señor Assange el salvoconducto para salir del Reino Unido porque no hay una base legal para ello", afirma el ministro de Exteriores británico, William Hague.

La segunda opción sería hacerle diplomático pero para ello el Foreign Office tendría que dar el visto bueno y no parece estar muy por la labor y, por otro lado, podría hacerlo ante la ONU pero supondría un verdadero escándalo internacional, así que esta opción también parece descartada.

La tercera, sería embarcar a Assange en un automóvil diplomático pero no podría hacer sin pisar territorio británico (el rellano, la escaler y el garaje). En el hipotético caso de que saltase por la ventana, al llegar a cualquier aeropuerto londinense no podría pisar el suelo, así que esta opción parece también poco probable.

La cuarta y última opción sería facturarle como valija diplomática, puede parecer una idea descabellada pero no es la primera vez que se plantea. En 1984 las autoridades de Nigeria enviaron a un ministro acusado de corrupción en una caja de embalaje. En el caso de Assange parece una alternativa difícil de llevar a cabo.

El fundador de Wikileaks lleva dos meses atrapado en la embajada de Ecuador asegura que el reino Unido tiene que cumplir con la convención del refugiado y dejarle marchar, seguro que no se lo van a poner nada fácil.