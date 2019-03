La Policía turca lanza gases lacrimógenos en una carga en la plaza Taksim

Las fuerzas de seguridad han despejado por completo la parte norte de la plaza tras un día de cargas. Miles de personas han huido hacia las calles aledañas, mientras que otras han optado por enfrentarse a los agentes que les pedían, a pie y con vehículos con mangueras, que abandonasen la zona.

"Queridos amigos del (parque) Gezi. No nos gusta esta situación. No queremos intervenir. No queremos haceros daño. Por favor, retiraos", ha pedido la Policía a través de altavoces.

Las fuerzas de seguridad realizaron el primer intento de desalojo de los 'indignados' a primera hora de la mañana y, desde entonces, se han sucedido las persecuciones y enfrentamientos. El despliegue ha alcanzado también brevemente al parque Gezi, por cuya destrucción comenzaron a protestar los manifestantes, aunque los agentes han terminado retrocediendo.



Durante la intervención de este miércoles, las autoridades también han retirado varias pancartas colgadas por los manifestantes de un edificio de la plaza Taksim.