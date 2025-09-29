La policía marroquí reprime protestas de jóvenes que piden mejoras en sanidad, educación y combatir la corrupción

Las redes han sido otra vez el motor de las protestas y la represión policial la respuesta del gobierno. En las calles de Rabat, Casablanca, Tánger y otras ciudades marroquíes, la llamada generación Z ha alzado la voz para demandar mejoras estructurales en los sistemas de salud y educación, el fin de la corrupción y medidas contra el acuciante desempleo juvenil que soporta Marruecos y que alcanzó el 47 % en el segundo trimestre de este año, según el banco central marroquí Bank al Maghrib.

Movilizaciones que han sido rápidamente disueltas por el amplio dispositivo de seguridad desplegados por las autoridades marroquíes. En Rabat los jóvenes, que aspiran a una vida digna, intentaron congregarse en distintos puntos de la ciudad para evitar a la policía, pero fueron arrestados.

"Queremos que Marruecos esté en una situación mejor y que el ciudadano sea tratado como un ser humano, no como está pasando ahora donde el país avanza a dos velocidades" explicaban a los periodistas que cubrían las protestas.

Los manifestantes se organizan a través de las redes sociales

Plataformas como Facebook y Discord han sido esenciales para poder agrupar los descontentos agrupados bajo el nombre "Genz212". Los impulsores de las protestas se presentaron a sí mismos como jóvenes que no tienen pertenencia política o sindical y que llamaron a manifestaciones en Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, Tánger o Meknés.

“El sistema educativo y sanitario tiene que ser reformado, reclamamos nuestra libertad de expresión y el fin de la represión, no pedimos cosas imposibles”, contaba uno de los participantes. Solo en Rabat, según la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, ha habido más de 70 detenidos, que luego fueron liberados durante la noche. La mayoría se han producido cuando los jóvenes intentaban acercarse al edificio del Parlamento.

Bajo el lema "No queremos el mundial, queremos hospitales" han desafiado a la policía

El detonante de estas protestas se remonta a la crisis crónica en los servicios públicos marroquíes. En el sector sanitario, el colapso es total. En el ámbito educativo, el sistema sufre de infraestructuras obsoletas, profesorado insuficiente y un desempleo juvenil que alcanza el 36,7% entre los 15 y 24 años, rozando el 50% en algunos segmentos.

En redes sociales, el lema «No queremos un Mundial, queremos hospitales» se ha viralizado, criticando la priorización de eventos deportivos como la Copa del Mundo de 2030 sobre necesidades básicas de la población.