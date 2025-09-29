Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Marruecos

La policía marroquí reprime protestas de jóvenes que piden mejoras en sanidad, educación y combatir la corrupción

Manifestaciones en Rabat, Casablanca o Tánger terminan con la detención de decenas de jóvenes que demandaban empleos dignos y urgentes reformas sociales.

La polic&iacute;a marroqu&iacute; reprime protestas de j&oacute;venes que piden mejoras en sanidad y educaci&oacute;n y combatir la corrupci&oacute;n

La policía marroquí reprime protestas de jóvenes que piden mejoras en sanidad y educación y combatir la corrupciónEFE

Publicidad

Susana Román
Publicado:

Las redes han sido otra vez el motor de las protestas y la represión policial la respuesta del gobierno. En las calles de Rabat, Casablanca, Tánger y otras ciudades marroquíes, la llamada generación Z ha alzado la voz para demandar mejoras estructurales en los sistemas de salud y educación, el fin de la corrupción y medidas contra el acuciante desempleo juvenil que soporta Marruecos y que alcanzó el 47 % en el segundo trimestre de este año, según el banco central marroquí Bank al Maghrib.

Movilizaciones que han sido rápidamente disueltas por el amplio dispositivo de seguridad desplegados por las autoridades marroquíes. En Rabat los jóvenes, que aspiran a una vida digna, intentaron congregarse en distintos puntos de la ciudad para evitar a la policía, pero fueron arrestados.

"Queremos que Marruecos esté en una situación mejor y que el ciudadano sea tratado como un ser humano, no como está pasando ahora donde el país avanza a dos velocidades" explicaban a los periodistas que cubrían las protestas.

Los manifestantes se organizan a través de las redes sociales

Plataformas como Facebook y Discord han sido esenciales para poder agrupar los descontentos agrupados bajo el nombre "Genz212". Los impulsores de las protestas se presentaron a sí mismos como jóvenes que no tienen pertenencia política o sindical y que llamaron a manifestaciones en Casablanca, Marrakech, Agadir, Rabat, Tánger o Meknés.

“El sistema educativo y sanitario tiene que ser reformado, reclamamos nuestra libertad de expresión y el fin de la represión, no pedimos cosas imposibles”, contaba uno de los participantes. Solo en Rabat, según la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos, ha habido más de 70 detenidos, que luego fueron liberados durante la noche. La mayoría se han producido cuando los jóvenes intentaban acercarse al edificio del Parlamento.

Bajo el lema "No queremos el mundial, queremos hospitales" han desafiado a la policía

El detonante de estas protestas se remonta a la crisis crónica en los servicios públicos marroquíes. En el sector sanitario, el colapso es total. En el ámbito educativo, el sistema sufre de infraestructuras obsoletas, profesorado insuficiente y un desempleo juvenil que alcanza el 36,7% entre los 15 y 24 años, rozando el 50% en algunos segmentos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

En redes sociales, el lema «No queremos un Mundial, queremos hospitales» se ha viralizado, criticando la priorización de eventos deportivos como la Copa del Mundo de 2030 sobre necesidades básicas de la población.

Madrid entra en el radio de los drones rusos Shahed que amenazan a Europa: solo una ciudad se queda fuera

Drones rusos Shahed

Publicidad

Mundo

La policía marroquí reprime protestas de jóvenes que piden mejoras en sanidad y educación y combatir la corrupción

La policía marroquí reprime protestas de jóvenes que piden mejoras en sanidad, educación y combatir la corrupción

Imagen de archivo de unos novios durante su boda

Muere un hombre al caer desplomado durante su baile nupcial en Egipto: "Era una persona llena de vida"

Viñeta Gráfica

Las tensiones entre Rusia y la UE, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Makena White
Suceso

Muere a los 28 años Makena White, famosa influencer y pareja del golfista Jake Knapp

Donald Trump con Netanyahu
Gaza

Trump y Netanyahu se reúnen para negociar el fin de la guerra en Gaza

Rescate pescador
Tifón

VÍDEO: El rescate in extremis de un pescador atrapado en el mar por el tifón Bualoi en Vietnam

El tifón Bualoi sacude al país y está provocando graves inundaciones. En total, nueve personas han sido rescatadas en el mar y se sigue buscando a varios desaparecidos

Maia Sadun votando
Moldavia

Victoria absoluta de los proeuropeos en las elecciones parlamentarias moldavas

El Partido Acción y Solidaridad (PAS) de Moldavia ha conseguido casi la mitad de los votos, logrando así este domingo la victoria frente a su mayor rival, el Bloque Electoral Patriótico (BEP).

Tiroteo Michigan

Al menos 4 muertos y 8 heridos en un tiroteo con un rifle en una iglesia en Michigan

bombardeo Ucrania

Vídeo: Último y de los mayores ataques aéreos de Rusia a Ucrania

Un muerto y nueve heridos en un tiroteo en una iglesia mormona

Tres muertos en un tiroteo en un restaurante y un muerto en otro tiroteo en una iglesia mormona

Publicidad