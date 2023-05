La Policía de Londres lamenta la detención "desafortunada" de 6 manifestantes durante la coronación del rey Carlos III

La coronación de Carlos III fue un momento histórico. Aunque, a nivel internacional hubo algún desacuerdo con el nombramiento de los reyes de Inglaterra. La policía londinense mantuvo en todo momento la seguridad en el evento, tuvo que detener a seis manifestantes antimonárquicos entre otras personas. No obstante, la policía metropolitana ha tenido que disculparse "lamentando" las detenciones de seis manifestantes antimonárquicos a lo largo de la coronación, según anunciaron en un comunicado.

Decenas de detenciones

La policía realizó 64 detenciones el sábado a lo largo del 'evento del siglo'. Muchos de los detenidos acusaron a las fuerzas de seguridad de haber actuado con mano dura contra los manifestantes liderados por Republic, el grupo antimonárquico británico más conocido.

Fuentes de la policía aseguraron que han sido "incapaces de probar" que el grupo de Republic buscase "atrincherarse" después de examinar los objetos incautados en las detenciones. Un componente del grupo fue detenido por llevar un chuchillo.

6 personas detenidas

Los agentes de policía detuvieron a las 6 personas aferrándose a la polémica "Ley de Orden Público" del Reino Unido, aprobada hace unas semanas. La nueva ley penaliza "atrincherarse" , algo que usan de manera rutinaria los manifestantes. La policía metropolitana de Londres admitió que "no estaba claro en ese momento que al menos uno de los miembros del grupo detenido hubiera estado en contacto con agentes del Equipo de Enlace para Protestas de la policía antes del evento".

Los detenidos, sin repercusiones

"Los detenidos declararon que los artículos se utilizarían para asegurar sus pancartas, y la investigación no ha podido demostrar la intención de utilizarlos para bloquear y perturbar el evento", indica el comunicado. "A los seis se les ha cancelado la fianza y no se tomarán más medidas", aseguran "Lamentamos que esas seis personas detenidas no pudieran unirse al grupo más amplio de manifestantes en Trafalgar Square y en otros lugares de la ruta". La sublevaciones contra la coronación se hicieron continuas y estuvieron controladas en todo momento.