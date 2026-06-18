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2,5 millones para el hombre que pasó 15 años en la cárcel por una violación que no cometió

Ahmed Tommouhi pasó 15 años preso al ser confundido con un violador. Ahora, el Estado deberá compensarle por este error judicial.

Ahmed Tommouhi, pasó 15 años preso siendo inocente.

El Supremo obliga a indemnizar con 2,5 millones a un hombre que pasó 15 años en la cárcel por una violación que no cometió | Antena 3 Noticias

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Anna Martín
Publicado:

El Tribunal Supremo ha concedido una indemnización de 2,5 millones de euros al ciudadano marroquí Ahmed Tommouhi, quien pasó 15 años en prisión tras ser condenado por error por dos violaciones que no cometió. El alto tribunal considera que el Estado debe compensarle por este grave error judicial.

En 2023, el Supremo anuló la sentencia dictada en 1992 por la Audiencia Provincial de Barcelona, que había condenado a Tommouhi a 24 años de prisión por dos delitos de violación y dos faltas de lesiones. La decisión se basó en nuevos informes periciales que demostraron que el semen hallado en la ropa interior de una de las víctimas no coincidía con el perfil genético del condenado.

Tras reconocerse el error judicial, Ahmed Tommouhi obtuvo la libertad condicional el 18 de septiembre de 2006, después de haber cumplido más de las tres cuartas partes de su condena en la prisión de Can Brians (Barcelona). Posteriormente solicitó una indemnización al Estado, pero el Ministerio de Justicia rechazó su petición, una decisión que ahora ha sido revocada por el Tribunal Supremo.

Un error judicial "inequívoco y cualificado"

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que el error judicial fue "inequívoco y cualificado", ya que el tribunal que lo condenó no valoró una prueba pericial biológica que había sido admitida y constaba en el procedimiento. Dicha prueba era incompatible con la autoría de las violaciones atribuidas a Tommouhi, lo que confirma la responsabilidad patrimonial del Estado en este caso.

En su resolución, el Supremo concluye que este error provocó que el recurrente permaneciera privado de libertad durante un periodo extraordinariamente prolongado, aproximadamente 18 años, en cumplimiento de una condena que posteriormente fue anulada al declararse su inocencia. Según el tribunal, ello supuso una vulneración de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal.

La sentencia revoca así la resolución de la Audiencia Nacional que había confirmado la negativa del Ministerio de Justicia a indemnizarle.

El Supremo también destaca que la duración de la privación de libertad sitúa este caso en un plano de "excepcional gravedad". A juicio de la Sala, el prolongado tiempo en prisión intensificó progresivamente el sufrimiento moral, la pérdida de oportunidades vitales y el impacto sobre la personalidad del afectado, unas consecuencias que exceden con creces las derivadas de los casos habituales de prisión indebida de corta o media duración. Ahmed Tommouhi había reclamado inicialmente una indemnización de 3.645.000 euros, aunque finalmente el alto tribunal ha fijado la cuantía en 2,5 millones de euros.

El caso de Ahmed Tommouhi

La historia de Ahmed Tommouhi comenzó en 1991, cuando fue detenido y acusado de varias violaciones cometidas en Barcelona y Tarragona junto a otro ciudadano marroquí, Abderrazak M. Aunque fue condenado principalmente por los reconocimientos de las víctimas, nunca existieron pruebas biológicas que acreditaran su culpabilidad.

En 1995 fue detenido Antonio G.C., un violador con un gran parecido físico a Tommouhi. Las pruebas de ADN demostraron que al menos una de las agresiones atribuidas al ciudadano marroquí había sido cometida por él, lo que llevó a la anulación de una primera condena en 1997.

Tras pasar 15 años en prisión, Tommouhi obtuvo la libertad condicional en 2006. El Tribunal Supremo anuló una segunda condena en 2023 al concluir que se había ignorado una prueba pericial que lo exculpaba, y en 2025 anuló una tercera al apreciar una "duda más que razonable" sobre su autoría.

Su historia, mucho más detallada, será abordada en una docuserie que Antena 3 ya está preparando, llamada 'Los hombres equivocados'.

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