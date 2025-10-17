La policía británica prueba pulseras electrónicas para ladrones reincidentes para controlar sus pasos

La policía de Sussex ha estrenado un programa inédito en el Reino Unido: usará pulseras electrónicas con tecnología GPS para vigilar a ladrones reincidentes de tiendas. Dos personas (Barry Farthing, de 41 años, y Victoria Hale, de 50) se han convertido en los primeros en portar estos dispositivos durante los próximos 12 meses, según confirmó la propia fuerza policial.

Ambos tienen prohibido acercarse a zonas que contengan supermercados en el condado de East Sussex. Farthing, de Hastings, deberá usar la tobillera tras cumplir una pena de ocho meses de prisión después de cometer 46 robos y hurtos, mientras que Hale, de Eastbourne, fue sancionada por varios delitos de hurto en tiendas.

Un proyecto piloto para reducir la reincidencia

El plan forma parte de un proyecto piloto impulsado por la comisionada de policía y crimen de Sussex (PCC), Katy Bourne, que lidera esta estrategia para reducir la reincidencia. Las pulseras se colocarán como parte de las órdenes de conducta criminal dictadas por los tribunales o con el consentimiento del servicio de libertad condicional y permitirán rastrear en tiempo real los movimientos de los infractores y alertar a la policía si incumplen las restricciones.

“Estamos liderando el camino con este innovador plan para combatir a los reincidentes y seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios para proteger a nuestra comunidad empresarial”, señaló la superintendente Katy Woolford.

El programa cuenta también con el respaldo del sector privado. John Bownas, de la Asociación para la Reducción de Delitos Empresariales de Hastings, aseguró que el proyecto enviará “un mensaje fuerte” a quienes creen que pueden robar sin consecuencias. “Dado que los incidentes de hurto están aumentando en todo el país, este podría ser un paso importante para revertir la tendencia”, añadió.

Los hurtos han aumentado un 12%

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), en Sussex se registraron más de 20.000 delitos de hurto en tiendas hasta marzo de este año, un aumento del 12 % respecto al periodo anterior. La policía de Sussex espera que el seguimiento electrónico disuada a los reincidentes más activos y sirva como modelo para otras regiones del país.

