Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Reino Unido

La policía británica prueba pulseras electrónicas para ladrones reincidentes para controlar sus pasos

Es una medida pionera y la han puesto en marcha con dos delincuentes reincidentes. Deberán llevar el dispositivo GPS durante un año para evitar zonas con supermercados. La medida busca frenar la oleada de hurtos en comercios, que creció un 12 % en la región.

Polic&iacute;a de Reino Unido

Policía de Reino UnidoFlickr

Publicidad

La policía de Sussex ha estrenado un programa inédito en el Reino Unido: usará pulseras electrónicas con tecnología GPS para vigilar a ladrones reincidentes de tiendas. Dos personas (Barry Farthing, de 41 años, y Victoria Hale, de 50) se han convertido en los primeros en portar estos dispositivos durante los próximos 12 meses, según confirmó la propia fuerza policial.

Ambos tienen prohibido acercarse a zonas que contengan supermercados en el condado de East Sussex. Farthing, de Hastings, deberá usar la tobillera tras cumplir una pena de ocho meses de prisión después de cometer 46 robos y hurtos, mientras que Hale, de Eastbourne, fue sancionada por varios delitos de hurto en tiendas.

Un proyecto piloto para reducir la reincidencia

El plan forma parte de un proyecto piloto impulsado por la comisionada de policía y crimen de Sussex (PCC), Katy Bourne, que lidera esta estrategia para reducir la reincidencia. Las pulseras se colocarán como parte de las órdenes de conducta criminal dictadas por los tribunales o con el consentimiento del servicio de libertad condicional y permitirán rastrear en tiempo real los movimientos de los infractores y alertar a la policía si incumplen las restricciones.

“Estamos liderando el camino con este innovador plan para combatir a los reincidentes y seguiremos trabajando estrechamente con nuestros socios para proteger a nuestra comunidad empresarial”, señaló la superintendente Katy Woolford.

El programa cuenta también con el respaldo del sector privado. John Bownas, de la Asociación para la Reducción de Delitos Empresariales de Hastings, aseguró que el proyecto enviará “un mensaje fuerte” a quienes creen que pueden robar sin consecuencias. “Dado que los incidentes de hurto están aumentando en todo el país, este podría ser un paso importante para revertir la tendencia”, añadió.

Los hurtos han aumentado un 12%

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), en Sussex se registraron más de 20.000 delitos de hurto en tiendas hasta marzo de este año, un aumento del 12 % respecto al periodo anterior. La policía de Sussex espera que el seguimiento electrónico disuada a los reincidentes más activos y sirva como modelo para otras regiones del país.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de Donald Trump, califica a Maduro como "dictador ilegítimo"

Karoline Leavitt

Publicidad

Mundo

Policía de Reino Unido

La policía británica prueba pulseras electrónicas para ladrones reincidentes para controlar sus pasos

Karoline Leavitt

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa de Donald Trump, califica a Maduro como "dictador ilegítimo"

Reunión entre Trump y Zelenski

Reunión entre Estados Unidos y Ucrania: Zelenski llega a Washington para reunirse con Donald Trump

Bombardeo en Gaza
Oriente Medio

Israel bombardea Líbano en plena "tregua" que deja un muerto y siete heridos mientras Trump eleva las amenazas a Hamás

EEUU bombardea un barco cerca de Venezuela
Estados Unidos

EEUU ataca un sexto barco cerca de Venezuela

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en la presentación de la Hoja de Ruta de Preparación para la Defensa Europea 2030
ATAQUES

La jefa de diplomacia de la UE advierte sobre Rusia: "El peligro no desaparecerá ni cuando termine la guerra en Ucrania"

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advierte a los países de la UE de que Rusia podría desarrollar sus capacidades para atacar a Europa en los próximos años.

Police line
Falso secuestro

Arrestan a un adolescente por fingir su propio secuestro y dispararse él mismo en la pierna

Según las autoridades, Caden Speight había preguntado ChatGPT cómo extraer sangre sin dolor e información sobre cárteles mexicanos.

Protestas en el centro de Grecia contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno

Trabajar 13 horas al día: así es la nueva reforma laboral de Grecia

El presidente Donald J. Trump estrecha la mano del presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, durante una reunión bilateral el viernes.

Trump y Putin se reunirán en Budapest para "poner fin" a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump

La confusa respuesta de Trump sobre si la CIA podría matar a Maduro: "¿No sería ridículo que yo lo contestara?"

Publicidad