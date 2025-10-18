Abuso de menores
Una madre es condenada por quemar con cigarrillos a su hijo y alimentarlo con comida de perro
Siann Cawley, de Fleetwood, Inglaterra, dejaba a su hijo encerrado en su habitación mientras ella salía de casa y lo quemaba con cigarrillos en repetidas ocasiones.
Una mujer ha sido condenada en Reino Unido a cuatro años y tres meses de prisión tras obligar a un niño a una serie de abusos que han sido calificados como “horribles” por las autoridades judiciales.
La acusada, Siann Cawley, de Fleetwood, en el condado de Lancashire (Inglaterra), hizo que el menor, que no es su hijo biológico y cuyo nombre no puede ser mencionado, comiera comida para perros y lo quemó en varias ocasiones con cigarrillos. Además, lo dejaba solo y encerrado en una habitación durante horas mientras ella salía de casa.
Los hechos ocurrieron a lo largo de tres semanas, y Cawley se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Preston por cargos de agresión, malos tratos, negligencia y abandono. Actualmente cumple condena en la prisión HMP Styal, en Cheshire, Inglaterra, según informan los medios The Mirror y Metro.
Otros casos en Reino Unido
Este caso se suma a otros de violencia infantil registrados en el Reino Unido. En 2018, el agresor Dakota Bruce fue acusado de quemar los pies a un niño de cuatro años con un mechero, poco después de salir de prisión por pegar a otro menor. Bruce trabajaba como niñera para la madre del niño, incluso después de la condena, y alegó que las lesiones eran accidentales.
Los médicos que atendieron al menor hallaron hematomas, quemaduras y una hemorragia cerebral, y el niño identificó a Bruce como el responsable en una entrevista con la policía. También señalaron que el niño había sufrido una hemorragia cerebral.
Al ser interrogado por la policía, afirmó ante el detective que "Dakota le hace daño", según los documentos judiciales, antes de llevarse la mano al lado izquierdo de la cabeza, donde se produjo la hemorragia. Las autoridades británicas han reiterado la necesidad de reforzar los controles de las personas encargadas del cuidado a menores, sobre todo en casos donde se dan antecedentes de violencia. La fiscal del CPS calificó estos hechos como “una pesadilla viviente” para las víctimas, que sufren consecuencias físicas y emocionales duraderas.
Otro caso impactante fue el de Tony Hudgell, de sólo un mes de edad. Fue ingresado en el Hospital Infantil Evelina London por múltiples fracturas, fallo orgánico múltiple y sepsis tras a los abusos de sus padres biológicos. Los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas. Tony, fue adoptado en 2014 por Paula y Mark Hudgell, quienes han hecho campaña para que las sentencias de los abusadores de niños sean más largas.
Por ello, la “Ley Tony”, como fue nombrada, señala que cualquier persona que provoque o permita la muerte de un niño o adulto vulnerable a su cargo se enfrentará a cadena perpetua. Hasta ahora, en Reino Unido, los culpables tenían un máximo de 14 años de prisión.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
