Llevaba desaparecida más de 20 años, pero en realidad estaba secuestrada por sus padres

En estado grave, demacrada y con heridas, fue como encontraron las autoridades a Mirella, una mujer de 42 años que llevaba encerrada en su casa desde 1997. Sus padres habían transmitido a los vecinos en multitud de ocasiones que su hija había desaparecido, secuestrado e incluso que era adoptada y había tenido que regresar con su familia biológica.

Todo ha ocurrido el pasado mes de julio en la ciudad polaca de Świętochłowice, en un complejo de apartamentos. Residentes cercanos a la vivienda de esta familia escucharon alboroto en su interior, por lo que alertaron a la policía, que una vez tocaron la puerta les recibió una mujer de 82 años.

La anciana negó que estuviese ocurriendo algo inusual en su casa, asegurando que vivía solo con su marido, aún así cedió a las insistencias de las autoridades, que encontraron una escena sorprende.

En una de las habitaciones había una persona, que identificaron más tarde. Se trataba de Mirella y permanecía recostada en el sillón y casi sin fuerzas. El aspecto que presentaba, con heridas en las piernas, preocupó a los agentes que llamaron a los servicios médicos. "Ni siquiera podía bajar las escaleras, se notaba que sufría un trauma terrible", declaró al medio polaco 'Fakt', Łukasz Pach, director del Servicio Médico de Emergencias del Voivodato de Katowice.

En la ambulancia la chica contó que llevaba más de 20 años sin salir de su casa, por lo que en todo este tiempo no ha podido ir al dentista, médico, peluquero, ni para hacerse un documento de identidad, que tuvo que presentarlo después de este incidente.

"Esta persona no figuraba en nuestra base de datos como desaparecida o buscada. Y tras nuestra intervención se le expidió un documento de identidad porque no contaba con dicho documento", desveló la subdirectora Anna Hryniak, de la Jefatura de Policía de la ciudad.

Quejas de la madre

Mirella permaneció durante dos semanas en el hospital y después regresó al domicilio donde fue encontrada por las autoridades. Sobre la inexistencia de su identificación, la madre alega que "quería organizarlo todo por ella, rellenar el formulario... Escribo muy bien, pero se quedó atascada y ya está. No sé por qué".

"Ya basta de todo esto, no necesitamos nada de nadie", expresa la madre al medio mientras jura que salía junto a su hija a visitar a amigas. Aunque cabe destacar que no recuerda cuando sucedían esos encuentros: "Ah, hace un tiempo, no me acuerdo... Hace tiempo que no salgo, no me acuerdo".

Una vecina de 83 años, la recuerda con 15, asegurando que "era educada y muy guapa", y recuerda que la madre de Mirella le dijo que "había desaparecido". No obstante también reitera palabras de los padres de que "alguien la había secuestrado. Fue un shock, pero ¿qué se suponía que debíamos hacer? No presumieron de ello. Incluso me encontré con su padre una vez y le pregunté: '¿Y qué hay de Mirelka?'. Pensé que la habrían encontrado, pero me dijo: 'Tu hija tampoco está por ningún lado'. Nunca más volví a mencionarlo", explica la vecina a 'Fakt'.

Abandonó la escuela

"Eliminada a petición de sus padres", fue la nota encontrada por el Instituto Kochanowski n.º 1, señaló la directora del centro, Jolanta Daniluk. En aquellos años, en 1997, asegura que no existían las mismas restricciones en cuanto a la educación de los menores polacos, los cuales estaban obligados a ir a clase hasta completar los ocho años de primaria.

Mirella comenzó sus estudios el 1 de septiembre de 1997, en el curso IC, y fue eliminada del registro de estudiantes el 6 de enero de 1998, asegura la actual directora del centro, aunque no puede decir exactamente lo que sucedió porque en aquel entonces no lo era.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.