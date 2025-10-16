Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encuentran muertas en su vivienda a la influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço y a su hija de 15 años

Madre e hija fueron encontradas muertas en su casa de Barra da Tijuca tras cinco días sin noticias. La Policía Civil de Río de Janeiro investiga las causas del suceso, sin signos de violencia aparentes.

La influencer brasile&ntilde;a Lidiane Aline Loren&ccedil;o

La influencer brasileña Lidiane Aline Lorenço@Lidianelorenco_

Ángel Granero
Publicado:

La influencer y modelo brasileña Lidiane Aline Lorenço, de 33 años, y su hija Miana Sophya Santos, de 15, fueron encontradas sin vida en su domicilio de Barra da Tijuca, una zona residencial al suroeste de Río de Janeiro. El hallazgo se produjo la noche del 10 de octubre, después de que varios vecinos alertaran a las autoridades por el fuerte olor que provenía de la vivienda.

Según medios locales, ambas llevaban cinco días sin ser vistas cuando el Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil forzaron la puerta del apartamento al no recibir respuesta. En el interior, los agentes encontraron el cuerpo de Lidiane en una de las habitaciones y el de su hija en la sala de estar.

Una semana después del hallazgo, las autoridades aún no han determinado la causa exacta de las muertes. Los primeros informes descartan signos de violencia, lesiones o agresión sexual.

"La necropsia no permitió establecer el motivo de los fallecimientos", informó la Policía Civil de Río de Janeiro, que ha solicitado exámenes forenses complementarios. Los análisis toxicológicos y de laboratorio se encuentran en curso en el Instituto de Medicina Legal (IML).

La familia pide respeto

La noticia ha provocado consternación en redes sociales, donde amigos y seguidores han expresado su dolor y cariño. Ante la avalancha de mensajes y rumores, la familia de Lidiane y Miana difundió un comunicado pidiendo "respeto y empatía" a los medios y a la opinión pública.

El texto, recogido por el diario O’Globo, solicita que se preserve la memoria de madre e hija y se evite difundir "especulaciones infundadas" que solo aumentan el sufrimiento de sus seres queridos. "No existen pruebas sólidas que sostengan los rumores que circulan. Pedimos que se respete nuestro duelo", expresaron.

