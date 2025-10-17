Los pilotos de los Eurofighter españoles aseguran a Antena 3 Noticias que se han enfrentado a 20 incidentes estos dos últimos meses en Lituania por la amenaza de Rusia

Ocho cazas de combate Eurofighter españoles defienden el espacio aéreo en Lituania. Forman parte de la aportación de España para la defensa del flanco oriental europeo debido a la amenaza rusa. Esta iniciativa se llama está dentro de la llamada 'Operación Centinela'.

Los pilotos españoles están preparados para actuar las 24 horas del día. Si suena un alerta, en menos de 15 minutos tienen que estar volando. En los últimos dos meses se han enfrentado a 20 incidentes reales. La mayoría de ellos, provocación de aviones rusos. Sin embargo, la orden de derribo la da la OTAN.

"Es una situación muy estresante. Tienes que estar atándote, poniendo en marcha los motores, hablando por la radio para ver las instrucciones... No sabes a lo que vas", "Sobre todo se comprueba la actitud que tiene, qué es lo que está realizando, qué marcas tiene, si tiene armamento, si no(tienen)..." declaran los pilotos a Antena 3 Noticias.

Los pilotos también se han estado preparando para la amenaza más común a lo largo de las últimas semanas, los drones. "El avión está preparado. De hecho, entrenamos varias semanas con drones propios para poder enfrentarnos a esa posible amenaza", ha afirmado otro piloto.

Amenaza de Rusia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió la semana pasada que las recientes incursiones de aviones rusos en el espacio aéreo de países europeos, incluidos cazas MiG en Estonia, forman parte de una campaña de Moscú para desestabilizar y dividir a la Unión Europea.

En su intervención ante el Parlamento Europeo, aseguró que Europa se enfrenta a la posibilidad de una "guerra híbrida" que combina ataques cibernéticos, sabotajes a infraestructuras críticas y campañas de desinformación. "No podemos permitirnos reaccionar tarde. Debemos investigar, atribuir responsabilidades y proteger cada centímetro de nuestro territorio", advirtió.

"Se han bloqueado aviones, se han movilizado aviones de combate y se han desplegado medidas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Estamos con todos los Estados miembros afectados. Juntos, vamos a mantener la paz donde sea que esté amenazada", aseguró von der Leyen.

Sin embargo, los cazas españoles de la OTAN mantienen, de momento, la frontera blindada.

