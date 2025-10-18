Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Israel identifica el cuerpo del último rehén entregado por Hamás

Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día.

Ceremonia llevada a cabo por el ej&eacute;rcito Israel&iacute; en Gaza en memoria del secuestrado israel&iacute; Eliyahu Margalit

Ceremonia llevada a cabo por el ejército Israelí en Gaza en memoria del secuestrado israelí Eliyahu Margalit

Neila Gallego
Publicado:

El Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa ha identificado el cadáver del rehén entregado por Hamás como perteneciente a Eliyahu Margalit. Así lo anunció la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", indican en un comunicado. Hamás entregó su cuerpo en la noche del viernes, tras haberlo exhumado ese mismo día.

Según otro comunicado del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que mataron a casi 1.200 personas y tomaron 251 rehenes. "Fue secuestrado de los establos de Nir Oz. Su muerte fue declarada el 1 de diciembre de 2023. Deja atrás una mujer, tres niños y un nieto", recoge el comunicado.

La hija de Margalit, Nili, también fue secuestrada ese día, aunque fue liberada durante la primera tregua en Gaza, en noviembre de 2023. Su cadáver fue recuperado ayer en Gaza, aunque Hamás no detalló dónde. La cadena catarí Al Jazeera difundió imágenes de excavadores trabajando en busca del cuerpo de un rehén en Jan Yunis, al sur de Gaza. Sin embargo, el diario israelí Yedioth Ahronoth apuntaba ayer a que estas búsquedas estaban dirigidas a encontrar a Amiram Cooper, cautivo que falleció, presuntamente, al colapsar el túnel en el que se encontraba en Jan Yunis.

Tras la salida del cuerpo de Margalit de Gaza quedan en el enclave 18 cuerpos de rehenes.

Publicidad