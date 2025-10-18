Una madre se inventa que su hijo tiene cáncer y recauda más de 6.000 euros: le afeitó la cabeza y vendó al menor para hacerlo creíble

Una madre australiana ha sido declarada culpable después de falsificar el diagnóstico de cáncer de su hijo y de engañar a la gente para que donara dinero para financiar el supuesto tratamiento del menor.

Según han informado desde el Tribunal de Magistrados de Adelaida, en Australia, Michelle Bodzsar, de 45 años, compareció a través de un vídeo enviado desde la prisión de mujeres de Adelaida para declararse culpable de los cargos.

Tras aceptar un acuerdo de culpabilidad, la madre del pequeño admitió su culpabilidad al participar en actos, que probablemente, causarían daño a su hijo de 6 años. Además, y tal y como adelantaron los medios Australian Broadcasting Corporation, 7News Adelaide y Adelaide Now, Michelle cuenta con 10 cargos por engaño.

En un principio, la madre, que fue arrestada el pasado diciembre de 2024, enfrentó 61 cargos adicionales, incluyendo negligencia criminal. Sin embargo, la Fiscalía desestimó dichos cargos cuando se cumplió la declaración de culpabilidad con los delitos restantes.

Michelle hizo creer a su hijo que tenía cáncer de ojo

La Fiscalía argumentó que Michelle Bodzsar declaró que su hijo tenía cáncer de ojo. Esa supuesta enfermedad era mentira y llegó a convencer al pequeño de que realmente lo padecía.

Para hacer creíble y respaldar todo este engaño, afeitó la cabeza a su hijo, lo vendó y lo trasladaba de un lugar a otro en silla de ruedas para que pareciese que estaba recibiendo radioterapia, tal y como adelantó ABC y 7News Adelaide.

La madre fue relatando, a través de redes sociales, el supuesto día a día de su hijo con cáncer. En cada publicación de su hijo, la madre solicitó donaciones para financiar el presunto tratamiento que debía recibir su hijo. Michelle recibió, aproximadamente, 6.000euros de la comunidad local y de la escuela privada de su hijo. Esta mentira comenzó a mediados del noviembre del pasado año y finalizó un mes después, tal y como han comunicado los medios.

Tal y como confirmó ABC, en una de sus publicaciones, Bodzsar escribió que era "insoportable" ver a su hijo "pasar por esto".

En las publicaciones de sus redes sociales, la madre escribía frases como: "El tiempo pasa día y noche con gritos de angustia al tomar tu medicina" o "te quitaré el dolor lo más que pueda para que no tengas que sentirlo".

El pequeño no tenía cáncer

Tras estos hechos, la Policía inició una investigación y declaró en una conferencia de prensa que "la investigación confirmó que el niño no buscaba tratamiento médico". Asimismo, los agentes detallaron que esta falsa enfermedad "está causando un daño psicológico significativo y grave tanto al pequeño como a su hermano".

Además, el esposo de Bodzsar también fue detenido y acusado. Finalmente, todos los cargos contra él fueron retirados a principios de este año.

Durante su comparecencia ante el tribunal, Bodzsar no mostró ninguna emoción hasta después de declararse culpable. Por el momento, la mujer permanecerá bajo custodia policial hasta su próxima comparecencia, la cual está programada para finales de noviembre.

