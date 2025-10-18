Rusia propone a EEUU abrir un túnel a través del estrecho de Bering que lleve el nombre de Putin y Trump y que lo firme Elon Musk

En plena negociación por la paz en Ucrania, Rusia ha sorprendido a Estados Unidos con una propuesta insólita: construir un túnel subterráneo que conecte una Siberia con Alaska a través del estrecho de Bering. La idea fue propuesta por el emisario ruso para la cooperación económica con EEUU, Kiril Dmítriev, quien incluso ha sugerido que el proyecto lleve el nombre de Vladímir Putin y Donald Trump y que sea Elon Musk, a través de su empresa The Boring Company, el encargado de hacerlo realidad.

Dmítriev describe la propuesta como un símbolo de unión entre los dos continentes: "Imaginen conectar Estados Unidos y Rusia, las Américas y Afro-Eurasia, con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simbolizaría la unidad", escribió en X.

El coste inicial se estima en 65.000 millones de dólares, aunque el emisario aseguró que con la tecnología de The Boring Company podría reducirse a 8.000 millones. Según explicó, el Fondo Ruso de Inversión Directo, que él mismo dirige, estaría dispuesto a financiar el proyecto junto a la empresa de Musk.

El túnel, que atravesaría una distancia de unos 82 kilómetros entre las costas rusa y estadounidense, permitiría, según Moscú, explorar recursos naturales de forma conjunta, crear empleo y reforzar la cooperación económica entre ambos países.

Un eco de la Guerra Fría

Dmítriev recordó que la idea de conectar ambos territorios ya fue mencionada en documentos históricos entre los líderes John F. Kennedy y Nikita Jruschov, bajo el nombre de "Puente Mundial de la Paz". Según los archivos soviéticos, aquel proyecto se consideró "viable y deseable", pero nunca llegó a materializarse.

Ahora, en un contexto de negociaciones entre Trump y Putin para lograr un alto el fuego en Ucrania, la propuesta resurge con un nuevo tono: el de una alianza económica con fines estratégicos.

Un momento incómodo para Zelenski

Durante una conversación con periodistas desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense le preguntó a Zelenski entre risas: "Un túnel desde Rusia hasta Alaska. ¿Qué le parece eso, señor presidente? ¿Qué opina de esa idea?". A lo que el presidente ucraniano contestó: "No me gusta". "Sí, no creo que le vaya a gustar", culminó Trump.